Da "il Messaggero"

I social sono già in fermento. Domenica prossima Umberto Bossi compirà 80 anni. Niente feste con tanti invitati. Anche perché il Covid che continua a circolare non lo consente. Nella sua villa di Gemonio nel Varesotto, a festeggiare gli 80 anni del fondatore della Lega Nord, domenica ci saranno i famigliari più stretti, la moglie, Manuela Marrone e i figli. Un brindisi riservato. Tra l'altro le condizioni di salute di Bossi, già colpito dall'ictus, risentono ancora dell'incidente casalingo avvenuto in casa nel febbraio 2019 e del fuoco di Sant' Antonio avuto lo scorso inverno.

Gli amici storici però stanno pensando di fargli sentire comunque la loro vicinanza. Durante la settimana molti di loro gli hanno telefonato. E l'ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli, sta organizzando per domenica un raduno sul pratone di Pontida, luogo simbolo della vecchia Lega, per poterlo poi collegare in videochiamata e fargli gli auguri insieme ai militanti nostalgici del vecchio corso che lo rimpiangono e continuano a consideralo una specie di mito.

Nemmeno le previsioni meteo che non promettono nulla di buono per domenica in quella zona riusciranno a dissuaderli: se dovesse piovere l'iniziativa si farà al coperto. Intanto sui social e nelle chat dei militanti leghisti aumentano i messaggi di auguri. In questi ultimi anni il Senatùr praticamente non si è mai mosso dalla sua casa di Gemonio, salvo ad aprile scorso, quando è tornato a Palazzo Madama per appoggiare, pubblicamente, la scelta della Lega di sostenere Mario Draghi.

