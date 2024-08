SENTI CHI PARLA – GIOVANNI DONZELLI DETTO "MINNIE", MELONIANO E RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO, HA IL CORAGGIO DI ATTACCARE PAOLO BOLOGNESI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI BOLOGNA: “DEMONIZZANO L’AVVERSARIO”. CHE È QUELLO CHE FANNO I FRATELLI D’ITALIA, DALLA MELONA IN GIÙ, DALLA MATTINA ALLA SERA – “ANCHE SCALFARI ERA FASCISTA, MA NESSUNO ACCUSEREBBE REPUBBLICA” – “LA MATRICE DELLA STRAGE AFFONDA NEL NEOFASCISMO DI QUEGLI ANNI…” (NOTAZIONE DOVEROSA PER ESCLUDERE I NEOFASCISTI ARRIVATI DOPO…)

Strage Bologna: Donzelli, verità è sentenza, matrice neofascista

(ANSA) - "Ovviamente FdI, il governo, e la destra italiana riconosce la verità" di una sentenza "passata in giudicato: a Bologna fu una strage atroce. Una tra le pagine peggiori della nostra storia, con una matrice che affonda nel neofascismo di quegli anni. Dovremmo essere tutti uniti contro i tentavi" di eversione.

Lo ha detto l'esponete di FdI Giovanni Donzelli sarà il protagonista assoluto dell'incontro 'Tutto quello che avreste sapere su Fratelli d'Italia, ma non avete mai osato chiedere' per l'ultima giornata di PiazzAsiago la rassegna culturale e politica ideata e condotta da David Parenzo e Alessandro De Angelis, in streaming su La Repubblica, su La Stampa e l'huffingtonpost.

Donzelli, Scalfari era fascista così come lo era tutta Italia

(ANSA) - "Scalfari era fascista, la maggioranza delle persone in Italia erano fascisti fino al 25 aprile. Ma nessuno accuserebbe Repubblica di essere fascista... ". Lo ha detto l'esponente di FdI Giovanni Donzelli protagonista assoluto dell'incontro "Tutto quello che avreste sapere su Fratelli d'Italia, ma non avete mai osato chiedere" per l'ultima giornata di PiazzAsiago la rassegna culturale e politica ideata e condotta da David Parenzo e Alessandro De Angelis in streaming su La Repubblica, su La Stampa e l'huffingtonpost.

Donzelli, 'Bolognesi? Ha sbagliato, demonizzano avversario'

(ANSA) - "Le parole di Bolognesi? Mi colpiscono. Quando perderemo le elezioni riconoscerò il governo e non dirò che è un governo di stragisti. Perché questo è demonizzare l'avversario distruggendo la democrazia". Lo ha detto l'esponete di FdI Giovanni Donzelli all'incontro per l'ultima giornata di PiazzAsiago, la rassegna culturale e politica ideata e condotta da David Parenzo e Alessandro De Angelis, in streaming su La Repubblica, su La Stampa e l'Huffingtonpost.

"Bolognesi ha sbagliato", ha aggiunto Donzelli. "E allora al Pd chiedo: davvero vi riconoscete in queste parole? Pensate davvero che non ci sia una donna eletta democraticamente dal popolo, e pensate che ci siano pericolosi stragisti golpisti al governo?". In ogni caso "dovere di Meloni era difendere il governo italiano e rispondere" a quelle parole.

