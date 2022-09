5 set 2022 17:45

SENZA DRAGHI, TANTI SALUTI AL “NUOVO RECOVERY” – CON “MARIOPIO” USCENTE E INDEBOLITO, L’ITALIA NON HA PIÙ VOCE IN CAPITOLO SULLE DECISIONI CHE CONTANO IN EUROPA. SUL TETTO AL PREZZO DEL GAS, CHE IL PREMIER CHIEDEVA DA MARZO, SE LA VEDRÀ LA VON DER LEYEN CON TEDESCHI E OLANDESI. E IL NUOVO FONDO A DEBITO COMUNE PER AFFRONTARE LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN UCRAINA È SEMPRE PIÙ IMPROBABILE…