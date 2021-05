12 mag 2021 14:00

SERVIZI & SEGRETI - DOPO LA CHIACCHIERATA TRA RENZI E MARCO MANCINI IN AUTOGRILLI, IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO AI SERVIZI, FRANCO GABRIELLI, VIETA AGLI 007 DI INCONTRARE PARLAMENTARI, GIORNALISTI, MAGISTRATI E ALTRE CATEGORIE "SENSIBILI" SE NON PER MOTIVI DI SERVIZIO E CON LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL VERTICE DELL'AGENZIA A CUI APPARTENGONO - IL GOVERNO VUOLE EVITARE CHE LE RELAZIONI TRA GLI APPARTENENTI AI SERVIZI E I POLITICI CONDUCANO A IMPROPRI DO UT DES…