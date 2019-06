SERVIZI SEGRETI, ALTRE SORPRESE IN ARRIVO - ALL’AISI NON È ESCLUSA L’USCITA DI VALERIO BLENGINI PER PENSIONAMENTO, MA NON SI PUÒ SCARTARE L’IPOTESI DI SPOSTAMENTI E NOMINE ANCHE DAL DIS E DALL’AISE – E AUMENTANO GLI INTERROGATIVI SULLA GESTIONE DEL DIS, GUIDATO DAL PREFETTO GENNARO VECCHIONE, VOLUTO DA GIUSEPPE CONTE: NEGLI ULTIMI MESI TRA LE SPIE E' TUTTO UN FIORIRE DI INCOMPRENSIONI, TENSIONI E MALUMORI

Marco Ludovico per Sole 24 Ore

La decisione è stata presa qualche ora fa: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha nominato due nuovi vicedirettori all’intelligence. All’Aisi, il servizio di sicurezza e informazioni interne guidato dal prefetto Mario Parente, approda Vittorio Pisani, dirigente generale della Polizia di Stato e consigliere ministeriale al Viminale per l’immigrazione. All’Aise, il servizio informazioni e sicurezza esterna diretto dal generale della Guardia di Finanza Luciano Carta, arriva Angelo Agovino, generale dei Carabinieri e oggi comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma.

Il generale Agovino prende il posto lasciato libero fin dal novembre scorso a Forte Braschi quando il generale Carta, allora vicedirettore, fu nominato numero uno dell’agenzia di informazioni esterne. Il vertice di Aise è così al completo con gli altri due vice, Gianni Caravelli, proveniente dall’Esercito, e Giuseppe Caputo, già in Finanza. All’Aisi Pisani sostituisce Vincenzo Delle Femmine, anche lui generale della Guardia di Finanza, andato in pensione. Il governo, quindi, ha sostituito due Fiamme Gialle con un poliziotto e un carabiniere.

All’Aisi, dunque, c’è un direttore prefetto ex generale dell’Arma, Parente, e due vice poliziotti, Pisani e Valerio Blengini. L’Aisi in passato ha avuto anche tre vice, non è inoltre esclusa l’uscita di Blengini per pensionamento. A breve, insomma, potrebbe essere disponibile almeno un’altra posizione. Al Dis (dipartimento informazioni e sicurezza), guidato dal prefetto Gennaro Vecchione, ex generale della Finanza, il quadro di vertice ora è al completo.

Ma non si possono escludere uscite volontarie dal Dis e dall’Aise per nuovi approdi. Tutte previsioni, tuttavia, fragili e provvisorie, visto che devono fare i conti con l’instabilità politica di governo. Ma le valutazioni di spostamenti e nomine sono comunque in corso. Non si può scartare neanche l’ipotesi di altre sorprese in arrivo.

Dagonews

Dopo le sofferte nomine di due vicedirettori entrambi provenienti dalle forze di polizia (il superpoliziotto Pisani alla Agenzia Interna in quota Lega e il generale dei carabinieri Agovino alla Agenzia Estera in quota M5S) che completano le squadre operative delle Agenzie di Parente e Carta, bisognerà dire a capo del Dis Prefetto Vecchione di posare il joystick, di smettere di giocare al suo videogioco delle Spie (Cibercity Chronicles, Made in Baldoni) e con i suoi modi british, per cui è noto, di uscire dall’ufficio e mettersi l’elmetto.

Non quello da generale di divisione (a generale di armata la Finanza non lo ha mai promosso) ma quello del capo dell’Intelligence. E non le stanze di Palazzo Chigi dove lo raccontano abitualmente accampato, ma quelle della maestosa e opulenta sede di piazza Dante da lui inaugurata senza risparmi tra centinaia di ospiti e costosi maxischermi non funzionanti.

Perché occorre risolvere i problemi nati negli ultimi mesi a Forte Braschi (Vecchione è stato nominato sei mesi fa) dove il clima di lavoro sarebbe diventato pesante, tra suoi improvvisi scatti d’umore, modi e toni buoni per le reclute di un tempo, lotte tra chi vuole conquistarne i favori compiacendolo con marziali e rassicuranti “Signorsì” e chi spera di restare nelle grazie dell’ombroso e sospettoso Prefetto con rassicuranti sussurri. E nel frattempo fioriscono incomprensioni, tensioni e malumori, tra la gran parte delle spie che gli dipendono e i pochissimi e interessati pretoriani di cui si è circondato.

Gli spifferi verso i Palazzi che contano (Colle, Interno e Difesa ) hanno fatto crescere l’irritazione e così aumentano gli interrogativi sulla sua gestione, ancora di più dopo gli annunci di benservito a mezzo stampa ai vicedirettori Baldoni e Masiello (per Savio basta solo aspettare il lavoro ai fianchi) che non sarebbero più nelle grazie del Prefetto e del suo “Capo” Conte, che lo ha imposto (si dice grazie ai buoni uffici delle fidanzata presidenziale) su una poltrona delicata e importante a dispetto di Lega e M5S (che avrebbero voluto alla guida del Dipartimento capi di sperimentata esperienza ed autorevolezza).

Il Prefetto invece preferisce dedicarsi a tavole rotonde, incontri e conferenze in giro per l’Italia dove oltre a un compiaciuto protagonismo (non proprio tipico delle barbefinte), si esibisce in plateali e deferenti inchini ai potenti di turno.

Una rapita deferenza concessa anche alle piacevoli compagnie, come quella di una giovane signora in tubino nero apparsa al suo fianco durante una cena ufficiale riservata esclusivamente alle spie di professione (naturalmente non accompagnate).

Sembra che i problemi dentro casa sua non lo preoccupino più di tanto. Compresi quelli che nascono dalle trappole di miele che, come insegna la storia narrata delle spie di lungo corso, fanno danni devastanti a chi non sa resistere (chiedete al Gen. Petraeus)

Tanto Conte, che si è intestato personalmente la nomina del prefetto, continuerà a essere paziente....

Il Colle però osserva... incredulo.

