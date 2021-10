UNA POLTRONA PER TROPPI DERETANI - CON LA PROCLAMAZIONE A SINDACO DELLA CAPITALE, GUALTIERI LASCIA LIBERO IL SEGGIO CHE FA GOLA A ZINGARETTI, CERTAMENTE IN CORSA PER LAZIO 1, FORTINO DEL CENTROSINISTRA – MA TUTTO DIPENDE DALLA PARTITA AL COLLE: NELL'IPOTESI CHE IL NUOVO PRESIDENTE NON SCIOLGA LE CAMERE, AVREBBE POCO SENSO (DICONO I SUOI) CHE ZINGA VENISSE ELETTO NELLE SUPPLETIVE PER STARE IN PARLAMENTO POCO TEMPO, IN ATTESA DELLE ELEZIONI VERE NEL 2023 – TUTTI I NOMI IN CORSA