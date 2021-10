4 ott 2021 19:17

SGARBI CORTEGGIA CALENDA IN VISTA DEL BALLOTTAGGIO: "SAREBBE STATO UN OTTIMO CANDIDATO PER IL CENTRODESTRA. MICHETTI NON HA IL SUO SLANCIO POLITICO. HA MESSO IN CAMPO L’UNICA VERA LISTA CIVICA. È LUI IL VINCITORE MORALE. CREDO CHE MICHETTI DEBBA OFFRIRGLI UN RUOLO" – LA RISPOSTA DELL’EX SINDACO: "SE DARÒ INDICAZIONI DI VOTO LO FARÒ SENZA CHIEDERE CONTROPARTITE, NÉ INCARICHI. LA STRADA È QUELLA INDICATA DALLA MELONI…"