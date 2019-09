SGARBI FUORI DAL BALCONE - "QUESTO È UN ACCORDO BISESSUALE. CONTE È L'AMANTE IDEALE, CHE STA DA UNA PARTE E DALL'ALTRA PRONTO A METTERSI CON CHIUNQUE - C'È UNA DIVISIONE TRA CASALEGGIO E GRILLO (SERVO SCIOCCO DI MATTEO RENZI), DI MAIO SI ASPETTA CHE PREVALGA IL NO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU PER USCIRE DA QUESTA SITUAZIONE"

sgarbi nudo massimo sestini

Liberoquotidiano.it

"Giuseppe Conte è bisessuale, Spadafora una criptochecca, Beppe Grillo contro Davide Casaleggio e se stesso". Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà le pagelle ai protagonisti della crisi e si spinge oltre: "Questo è un accordo bisessuale. Conte è l'amante ideale, sta da una parte e dall'altra pronto a mettersi con chiunque. Vincenzo Spadafora è una criptochecca, basta vedere la sua lettera d'amore a Balducci".

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

"C'è una divisione tra Casaleggio e Grillo, Di Maio si aspetta che prevalga il no sulla piattaforma Rousseau per uscire da questa situazione", sottolinea Sgarbi. "A Matteo Salvini do 10, quando si è reso conto che flat tax, tav e autonomie non si facevano ha messo in crisi il governo. In politica il futuro è più importante del presente, nel 2021 prenderà il 50 per cento gli altri il dieci". E ancora: "A Di Maio do 6, ha avuto una sua dignità. Nicola Zingaretti ha ceduto a Di Maio, gli do 1. A Conte do 5, una sua abilità ce l'ha. Grillo 2, servo sciocco di Matteo Renzi, a cui do 8".