PASSEGGIANDO VERSO UNA NUOVA INTIFADA – IL MINISTRO DELLA SICUREZZA NAZIONALE DI ISRAELE, ITAMAR BEN GVIR, LEADER DEL PARTITO DI ULTRA DESTRA “POTERE EBRAICO”, FA UNA CAMMINATA DI 13 MINUTI SULLA SPIANATA DELLE MOSCHEE E SCATENA UN PANDEMONIO – I TIMORE DEI PALESTINESI È CHE IL NUOVO GOVERNO CAMBI LO STATUS QUO, CHE ATTUALMENTE PREVEDE L’ACCESSO LIBERO PER I MUSULMANI, MA NON PER GLI EBREI – IL PRECEDENTE DI SHARON, CHE SCATENÒ LA SECONDA INTIFADA… - VIDEO