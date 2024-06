SI METTE MALE PER NETANYAHU – IL MINISTRO DEL GABINETTO DI GUERRA, BENNY GANTZ, MINACCIA DI LASCIARE IL GOVERNO ISRAELIANO IN POLEMICA CON LA “MANCANZA DI STRATEGIA” – UN RAPPORTO DELLA CIA AFFERMA CHE “BIBI” È CONVINTO DI POTER “SOPRAVVIVERE” AL VERTICE DEL GOVERNO SENZA DOVER FORNIRE UN PIANO PER IL DOPO-GUERRA A GAZA...

Attesa per l’annuncio di Benny Gantz: il ministro del gabinetto di guerra farà una dichiarazione alla stampa domani sera alle 21.40 (ora italiana). Secondo i media israeliani annuncerà l’uscita dal governo Netanyahu. Il ministro infatti aveva dato un ultimatum all’esecutivo, in polemica con la “mancanza di strategia”. […]

Nell'ambito della campagna diplomatica degli Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno esercitato forti pressioni sui membri del governo israeliano affinché accettino l'accordo, scrive il Jerusalem Post. La CNN ha rivelato che gli Usa hanno esercitato una pressione simile sul Qatar per ottenere il via libera di Hamas ai negoziati.

CNN: SECONDO UN RAPPORTO DELLA CIA, NETANYAHU È CONVINTO DI NON DOVER ELABORARE UN PIANO PER IL DOPO-GUERRA

Un rapporto della Cia esaminato dalla Cnn affermerebbe che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è convinto di poter sopravvivere politicamente al vertice del governo senza dover fornire un piano per il dopo-guerra a Gaza, ma affrontando il futuro della Striscia solamente "in termini generici". La Cia non commenta.

IL MINISTERO DELLA SALUTE DI GAZA (HAMAS): LE VITTIME NELLA STRISCIA DAL 7 OTTOBRE SONO 36.731

Il numero di vittime dell’offensiva militare israeliana a Gaza dal 7 ottobre è salito a 36.731, secondo i dati comunicati oggi dal ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas.

Stamattina l'agenzia di notizie Associated Press ha pubblicato un'analisi dei dati sui morti a Gaza dalla quale emerge un calo importante della percentuale di donne e bambini tra le vittime. […]

GANTZ ANNUNCIA UNA DICHIARAZIONE DOMANI, PROBABILE RITIRO DEL SUO APPOGGIO AL GOVERNO

Il ministro Benny Gantz, membro del Gabinetto di Guerra, ha annunciato una dichiarazione domani a mezzo giorno. Secondo i media israeliani è probabile l’annuncio del ritiro dell’appoggio al governo di Netanyahu. Gantz, che aveva annunciato settimane fa un ultimatum al governo, contesta a Netanyahu di non aver idee chiare sul dopoguerra. Ora chiede di mostrare le carte subito, o metterà in crisi il governo. […]

ASSOCIATED PRESS: “DIMINUISCE LA PERCENTUALE DI DONNE E BAMBINI PALESTINESI UCCISI A GAZA”

La percentuale di donne e bambini palestinesi uccisi nella guerra tra Israele e Hamas sembra essere diminuita drasticamente, ha rilevato un'analisi dell'Associated Press sui dati del Ministero della Sanità di Gaza, una tendenza che coincide con il cambiamento delle tattiche israeliane sul campo di battaglia e contraddice le dichiarazioni pubbliche dello stesso ministero.

La tendenza è significativa perché il tasso di mortalità di donne e bambini è il miglior indicatore disponibile delle vittime civili in uno dei conflitti più distruttivi del 21° secolo. In ottobre, quando iniziò la guerra, era superiore al 60%. Per il mese di aprile era inferiore al 40%.

Eppure il cambiamento è passato inosservato per mesi alle Nazioni Unite e a gran parte dei media, e il Ministero della Sanità legato ad Hamas non ha fatto alcuno sforzo per mettere le cose in chiaro. Israele si trova ad affrontare pesanti critiche internazionali per i livelli senza precedenti di vittime civili a Gaza e si chiede se abbia fatto abbastanza per prevenirli in una guerra che dura da 8 mesi e che non mostra segni di fine. Due recenti attacchi aerei a Gaza hanno ucciso dozzine di civili.

