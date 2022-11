7 nov 2022 16:23

SI METTE MALE PER ZELENSKY – IL LEADER DEI REPUBBLICANI ALLA CAMERA USA, KEVIN MCCARTHY, ANNUNCIA CHE, IN CASO DI VITTORIA ALLE MIDTERM, SARÀ INTRODOTTO UN CONTROLLO AGLI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA – “C’È SEMPRE BISOGNO NON DI UN ASSEGNO IN BIANCO MA DI GARANTIRE CHE LE RISORSE VADANO DOVE SERVONO”. SE LO ZIO SAM NON FORNISSE PIÙ ARMI A KIEV, QUANTO POTRÀ DURARE LA RESISTENZA A PUTIN?