SI PASS E BASTA - DOPO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, IL GOVERNO DRAGHI PONE UN'ALTRA QUESTIONE DI FIDUCIA: LO FARA' SUL DECRETO CHE RENDERA' OBBLIGATORIO L'USO DEL GREEN PASS PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO - LA FIDUCIA SERVIRA' A EVITARE CHE MEZZA LEGA VOTI CONTRO...

Green pass: governo pone fiducia su dl in Senato

(ANSA) - Il ministro per i rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, ha posto in Senato la fiducia sul decreto sul green pass nel testo approvato dalla Camera. La presidente Maria Elisabetta Caselalti ha convocato la Conferenza dei capigruppo per stabilire i tempi di discussione e voto.

Green pass:alle 16 riprende Aula Senato, fiducia dalle 17.30

(ANSA) - L'Aula del Senato riprenderà alle ore 16 con il dl Green pass su quale il governo ha posto la fiducia, previsti cinque minuti di discussione generale chiesta dal gruppo Misto e si proseguirà con le dichiarazione di voto. La chiama per il voto si avrà intorno alle 17.30. Lo ha comunicato in Aula la presidente Elisabetta Casellati riferendo le decisioni della capigruppo. Dopo il voto di fiducia al Green pass avrà inizio fino alle ore 20 la discussione generale sulla Riforma del processo civile.