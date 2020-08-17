SI RIAPRE LA PARTITA? - SI RIDUCE IL VANTAGGIO DI JOE BIDEN SU DONALD TRUMP. SECONDO UN SONDAGGIO DI CNN, IL TICKET BIDEN-KAMALA HARRIS HA IL 50% DEI CONSENSI, MENTRE QUELLO DI TRUMP-MIKE PENCE IL 46%. E IL SONDAGGIO HA UN MARGINE DI ERRORE DEL 4%...

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DONALD TRUMP JOE BIDEN DONALD TRUMP JOE BIDEN

(ANSA) - Si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello di Trump-Mike Pence il 46%. Il sondaggio ha un margine di errore del 4%.

 

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politica

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