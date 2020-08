CARO DAGO, DOPO LE DISCOTECHE IL PROSSIMO PASSO SARÀ A INIZIO SETTEMBRE CON IL DIVIETO DI FARE CAMPAGNA ELETTORALE NELLE PIAZZE, OVVERO LA FINE DELLA DEMOCRAZIA - PAOLO BECCHI A DAGOSPIA: ''NE ABBIAMO PASSATE TANTE IN QUESTI MESI DI CLAUSURA, CI SAREBBE BISOGNO ORA DI UN PO’ DI OTTIMISMO, DI GIOIA DI VIVERE, INVECE RESTIAMO DOMINATI DALLE “PASSIONI TRISTI” CHE CI PORTANO A RINCHIUDERCI IN NOI STESSI E A VIVERE IL RAPPORTO COL PROSSIMO COME UNA MINACCIA, L’ALTRO COME IL POTENZIALE INFETTO''