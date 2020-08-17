(ANSA) - Si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello di Trump-Mike Pence il 46%. Il sondaggio ha un margine di errore del 4%.
SI RIAPRE LA PARTITA? - SI RIDUCE IL VANTAGGIO DI JOE BIDEN SU DONALD TRUMP. SECONDO UN SONDAGGIO DI CNN, IL TICKET BIDEN-KAMALA HARRIS HA IL 50% DEI CONSENSI, MENTRE QUELLO DI TRUMP-MIKE PENCE IL 46%. E IL SONDAGGIO HA UN MARGINE DI ERRORE DEL 4%...-
(ANSA) - Si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello di Trump-Mike Pence il 46%. Il sondaggio ha un margine di errore del 4%.
L’UNICA PRIORITÀ DEI CINQUESTELLE È SFILARE IL MOVIMENTO A DAVIDE CASALEGGIO (PER NON PAGARE PIÙ 300 EURO AL MESE ALL'ASSOCIAZIONE ROUSSEAU) - L’IDEA E’ AGGANCIARE IL M5S A UNA NUOVA ASSOCIAZIONE O FONDAZIONE - IL GRILLINO GIUSEPPE BRESCIA HA CHIESTO UNA SORTA DI MAIL BOMBING AL REGGENTE VITO CRIMI: “CHIEDIAMO TUTTI CHE GLI STATI GENERALI VENGANO CONVOCATI IN TEMPI ADEGUATI”
CHI SI SCINDE E CHI SI FONDE - IL M5S E’ VICINO ALLA SCISSIONE, A SEGUITO DELL’ACCORDO POLITICO CON IL PD - L’ALA PIU’ INTRANSIGENTE E’ PRONTA AD ANDARSENE - I CESPUGLI LIBERAL, DA CALENDA A RENZI FINO AI RADICALI, POTREBBERO UNIRSI PER UN CONTENITORE CENTRISTA - IL FORZISTA OSVALDO NAPOLI VUOLE RICOSTRUIRE L'AREA MODERATA PER RECUPERARE I VOTI CHE UN TEMPO ERANO DELLA MARGHERITA…
TUTTI A SBANDIERARE L'ACCORDO DI MAIO-ZINGARETTI-CONTE PER SALVARE LE POLTRONE E IL GOVERNO, MA I RAPPORTI (E LE STRATEGIE) SONO DIVERSE. IL FRONTE È GRILLO/DI MAIO DA UNA PARTE, CONTE E BETTINI/ZINGARETTI DALL'ALTRA. I DUE DEL M5S HANNO ROTTO LE UOVA NEL PANIERE DEL PREMIER, CHE SI ERA GIÀ ACCORDATO CON GOFFREDONE PER MORASSUT AL CAMPIDOGLIO, RIPROPONENDO L'IMPROPONIBILE RAGGI - L'ACCORDO PD-M5S HA UNA DATA DI SCADENZA: LE REGIONALI. DOPO SI RIDISCUTE TUTTO
CARO DAGO, DOPO LE DISCOTECHE IL PROSSIMO PASSO SARÀ A INIZIO SETTEMBRE CON IL DIVIETO DI FARE CAMPAGNA ELETTORALE NELLE PIAZZE, OVVERO LA FINE DELLA DEMOCRAZIA - PAOLO BECCHI A DAGOSPIA: ''NE ABBIAMO PASSATE TANTE IN QUESTI MESI DI CLAUSURA, CI SAREBBE BISOGNO ORA DI UN PO’ DI OTTIMISMO, DI GIOIA DI VIVERE, INVECE RESTIAMO DOMINATI DALLE “PASSIONI TRISTI” CHE CI PORTANO A RINCHIUDERCI IN NOI STESSI E A VIVERE IL RAPPORTO COL PROSSIMO COME UNA MINACCIA, L’ALTRO COME IL POTENZIALE INFETTO''
GALLERA È IN TESTA DI TRENTA PUNTI (DI SUTURA) - L'ASSESSORE AL WELFARE LOMBARDO, CHE ALL'INIZIO DELLA PANDEMIA SI CONSIDERAVA GIÀ CANDIDATO A SINDACO DI MILANO, SI È SPACCATO LA TESTA GIOCANDO A PADDLE MENTRE ERA IN VACANZA A LAVAGNA (GENOVA). LO HA RACCONTATO LUI STESSO CON DEI SELFIE SU FACEBOOK: ''RIMARRÒ RICOVERATO, SPERIAMO CHE…''