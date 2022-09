SI SALVINI CHI PUÒ – “PER DRAGHI NON CI SONO RUOLI NEL FUTURO EVENTUALE GOVERNO DI CENTRODESTRA” – “DRAGHI HA PARLATO DI PERSONE CORROTTE E PUPAZZI. SE HA DEI NOMI, LI FACCIA OPPURE SONO CHIACCHIERE AL VENTO DI UNA CERTA GRAVITÀ - I TEDESCHI SI FACESSERO GLI INTERESSI LORO. IL PREMIER TEDESCO SE HA TEMPO DA PERDERE PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER LETTA CHE HA GIÀ PERSO, SE NE FACCIANO UNA RAGIONE A BERLINO, A PARIGI O A BRUXELLES - IERI SU RAI 3 C'È STATO UN COMIZIO DI DAMILANO, PAGATO MILLE EURO A PUNTATA, CONTRO LA LEGA. VI SEMBRA NORMALE IN UN SERVIZIO PUBBLICO PERCEPIRE MILLE EURO A PUNTATA?’’

Caterina Stamin per La Stampa.it

Salvini: nessun ruolo per Draghi in futuro governo

Per il premier Mario Draghi «non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo» di centrodestra: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa elettorale a Bari rispondendo a una osservazione sul fatto che il presidente del Consiglio sia stato premiato negli Usa come statista dell'anno.

«Noi - ha aggiunto - chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra».

Salvini: Berlino pensi agli interessi dei tedeschi

«Con tutto il rispetto che i tedeschi si occupino dei tedeschi. L'allarme da Berlino? Berlino si occupi di Berlino, noi siamo italiani e gli italiani votano con la loro testa. Con tutto il rispetto per Berlino, per Parigi, per Budapest, per Mosca, per Washington o chiunque altro, domenica gli italiani votano per gli italiani.

I tedeschi si facessero gli interessi loro. Il premier tedesco in un momento difficile come questo se ha tempo da perdere per fare campagna elettorale per Letta che ha già perso, se ne facciano una ragione a Berlino, a Parigi o a Bruxelles. Vince il centrodestra, questa è la democrazia. Vince il centrodestra e governeremo tranquillamente per cinque anni facendo tutto quello che dobbiamo fare. Quindi saluti a Berlino, bacioni a Berlino. Votiamo noi domenica, non votano a Berlino».

Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa elettorale a Bari, rispondendo a una domanda su cosa pensasse dell'endorsement ricevuto dal segretario del Pd, Enrico Letta, dal partito dei socialdemocratici (Spd), con l'invito gli italiani della presidente Lars Klingbeil a non far vincere «i post-fascisti di Meloni che porterebbero il Paese nella direzione sbagliata».

Salvini: Draghi faccia i nomi altrimenti sono chiacchiere al vento

«Quelle di Draghi sono state parole gravi e vorrei che andasse avanti. Ha parlato di persone corrotte e pupazzi. Se ha dei nomi, nel mondo dell’impresa o del giornalismo, di persone corrotte o finanziate dalla Russia li faccia oppure sono chiacchiere al vento di una certa gravità». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1. «Lo invito a spiegare agli italiani chi è corrotto, chi è pagato e chi è al soldo del prossimo», incalza il leader della Lega.

Salvini: Canone Rai? Abbassino super-stipendi pagati da italiani e risparmieranno

«Ieri su Rai 3 c'è stato un comizio di Damilano, pagato mille euro a puntata, contro la Lega. Vi sembra normale in un servizio pubblico percepire mille euro a puntata? Un operaio li vede in un mese, non in dieci minuti la sera su Rai3. È normale che lo paghino gli italiani? I comizi se li paga chi fa i comizi». Matteo Salvini, stamane ospite di Radio Anch'io, torna sul tema rovente del canone Rai in bolletta che sta facendo discutere e sollevando molte polemiche.

