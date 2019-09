28 set 2019 13:39

SIAMO ALLE COMICHE FINALI - A UN MESE DALL'INNOCUO TWEET DI CAPEZZONE, LA BELLANOVA ANCORA CAVALCA IL ''DRESS-SHAMING'' CHE TANTO LE HA FATTO COMODO IN TERMINI DI IMMAGINE DI DONNA/PALADINA, RICEVENDO AL MINISTERO, MANCO FOSSE IL CAPO DELLA CGIL, ENZO MICCIO. CIOÈ UNO CHE HA COSTRUITO LA SUA CARRIERA PRENDENDO IN GIRO IL LOOK DI SIMPATICHE BABBIONE VARIOPINTE. IL RE DEL ''MA COME TI VESTI?'' È DIVENTATO IL PALADINO DEL ''VESTO COME VOGLIO'' (ALLORA GLI TOCCA CAMBIARE LAVORO…)