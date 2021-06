23 giu 2021 18:58

SIAMO PROPRIO SICURI DI LASCIARE L'AFGHANISTAN IN BALÌA DEI TALEBANI? - LE MILIZIE INTEGRALISTE STANNO AVANZANDO PER RIPRENDERSI IL PAESE, TANTO CHE ORA BIDEN FRENA SUL RITIRO DELLE TRUPPE AMERICANE CHE DOVEVA ESSERE COMPLETATO ENTRO LA DATA SIMBOLICA DELL'11 SETTEMBRE - SE DOVESSE TORNARE UN GOVERNO ESTREMISTA, IL RESTO DEL MONDO SI TROVERÀ A DOVER GESTIRE L'ESODO MASSICCIO DI RIFUGIATI IN FUGA DALL'INCUBO...