SIAMO SICURI CHE LA CINA È VICINA? – L’ECONOMIA DEL DRAGONE HA RALLENTATO PER COLPA DELLA STRATEGIA FALLIMENTARE “ZERO-COVID” VOLUTA DA QUEL FURBACCHIONE DI XI JINPING. SONO INVOLTINI DI PRIMAVERA AMARI PER IL PRESIDENTE CINESE CHE CONTINUA A SOFFOCARE LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DEI PRIVATI E A BLOCCARE INVESTIMENTI ESTERI. IL BOOM IMMOBILIARE E GLI INVESTIMENTI FUORI MISURA DEL GOVERNO HANNO RALLENTATO LA CINA NELLA CORSA PER RAGGIUNGERE GLI STATI UNITI…

Articolo del “The Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera “Epr Comunicazione”

XI JINPING E JOE BIDEN GIOCANO A SCACCHI - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

L'era della crescita rapida della Cina è finita. La sua ripresa dallo zero-Covid è in fase di stallo. E ora il Paese sta affrontando profondi problemi strutturali nella sua economia. Le prospettive erano migliori solo pochi mesi fa, dopo che Pechino aveva abolito i controlli draconiani sul Covid-19, dando il via a un'ondata di spese, con la gente che mangiava fuori e si concedeva viaggi.

Ma mentre svanisce l'euforia della riapertura, si riaffacciano i problemi di fondo dell'economia cinese che si sono accumulati per anni – scrive il WSJ. Il boom immobiliare e gli eccessivi investimenti governativi che hanno alimentato la crescita per oltre un decennio sono terminati. Gli enormi debiti stanno paralizzando le famiglie e le amministrazioni locali. Alcune famiglie, preoccupate per il futuro, stanno accumulando denaro.

Le repressioni del leader cinese Xi Jinping nei confronti delle imprese private hanno scoraggiato l'assunzione di rischi, mentre il deterioramento delle relazioni con l'Occidente - esemplificato da una nuova campagna contro le società internazionali di due-diligence e di consulenza - sta soffocando gli investimenti stranieri.

Secondo gli economisti, il peggioramento dei problemi strutturali sta ostacolando le possibilità della Cina di prolungare il miracolo della crescita che l'ha trasformata in un rivale degli Stati Uniti per potere e influenza globale.

Secondo alcuni economisti, invece di espandersi al 6%-8% all'anno, come era comune in passato, la Cina potrebbe presto dirigersi verso una crescita del 2% o del 3%. L'invecchiamento della popolazione e la contrazione della forza lavoro aggravano le sue difficoltà.

Quest'anno e oltre, la Cina potrebbe guidare una crescita globale inferiore a quella prevista da molti dirigenti d'azienda, rendendo il Paese meno importante per alcune aziende straniere e meno probabile che superi in modo significativo gli Stati Uniti come maggiore economia mondiale.

"La deludente ripresa di oggi suggerisce che alcuni dei freni strutturali sono già in gioco", ha dichiarato Frederic Neumann, capo economista per l'Asia della HSBC. Nel primo trimestre l'economia cinese si è espansa a un tasso annuo del 4,5%, grazie alla fine delle restrizioni dell'era Covid.

Tuttavia, segnali più recenti suggeriscono che la ripresa sta scemando. Le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,5% in aprile rispetto a marzo. Un pacchetto di dati sulla produzione industriale, sulle esportazioni e sugli investimenti è risultato molto più debole di quanto gli economisti si aspettassero.

XI JINPING E VLADIMIR PUTIN - QUASI AMICI - BY EDOARDO BARALDI

Più di un quinto dei giovani cinesi tra i 16 e i 24 anni era disoccupato ad aprile. Le società di e-commerce Alibaba e JD.com hanno riportato guadagni poco brillanti nel primo trimestre. L'indice Hang Seng di Hong Kong, dominato dalle società cinesi, è sceso del 5,2% su base annua e lo yuan si è indebolito rispetto al dollaro statunitense.

La maggior parte degli economisti non si aspetta che i problemi della Cina portino a una recessione o che facciano deragliare l'obiettivo di crescita del governo di circa il 5% per quest'anno, considerato facilmente raggiungibile vista la debolezza dell'economia dello scorso anno.

McDonald's e Starbucks hanno dichiarato che stanno aprendo centinaia di nuovi ristoranti in Cina, mentre rivenditori come Ralph Lauren stanno lanciando nuovi negozi.

Un boom nella produzione di veicoli elettrici ha permesso alla Cina di superare il Giappone come maggior esportatore di veicoli al mondo nel primo trimestre. Le politiche industriali di Pechino e l'abilità manifatturiera della Cina significano che la Cina sta ancora trovando il modo di avere successo in alcuni settori importanti.

"Abbiamo ancora fiducia nella storia di crescita a lungo termine della Cina", ha dichiarato Phillip Wool, responsabile della ricerca di Rayliant Global Advisors, un gestore patrimoniale con 17 miliardi di dollari in gestione. Secondo Wool, la transizione del Paese verso un modello che si basa maggiormente sui consumi interni anziché sulle esportazioni contribuirà a mantenere il Paese in carreggiata.

Tuttavia, molti economisti sono sempre più preoccupati per il futuro della Cina. La grande speranza per quest'anno era che i consumatori cinesi aumentassero la spesa, dato che i principali motori della crescita passata della Cina - investimenti ed esportazioni - languono.

Ma anche se i cittadini stanno spendendo un po' di più dopo quasi tre anni di controlli severi della Covid-19, la Cina non sta vivendo il tipo di impennata di cui hanno goduto altre economie quando sono uscite dalla pandemia.

La fiducia dei consumatori è bassa. Secondo alcuni economisti, l'aspetto più importante è che Pechino non è stata in grado di modificare in modo significativo la lunga propensione dei consumatori cinesi a risparmiare piuttosto che a spendere, in risposta a una rete di sicurezza sociale debole che obbliga le famiglie a mettere da parte più soldi per le spese mediche e altre emergenze.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, i consumi delle famiglie cinesi rappresentano circa il 38% del prodotto interno lordo annuale, rispetto al 68% degli Stati Uniti.

"La crescita guidata dai consumatori è sempre stata un obiettivo un po' troppo ambizioso" per la Cina, ha dichiarato Louise Loo, economista capo della Cina a Singapore presso la Oxford Economics, una società di consulenza. Ora potrebbe essere ancora più difficile da raggiungere, ha detto, vista la cautela con cui i consumatori cinesi stanno uscendo dalla pandemia.

Sebbene Pechino stia cercando di rendere più facile l'accensione di prestiti quest'anno, i dati sui prestiti indicano che le famiglie preferiscono pagare il debito piuttosto che accendere nuovi prestiti.

A marzo, Zi Lu ha attinto alla sua dote e ha pagato i restanti 1,2 milioni di yuan, equivalenti a circa 170.000 dollari, del suo mutuo per un appartamento acquistato a Shanghai due anni fa. Lavorando per un rivenditore di e-commerce, ha detto che quest'anno le vendite sono state deludenti. Lu ha detto di essere ansiosa e di voler ridurre il suo debito.

"Ho paura di essere licenziata all'improvviso", ha detto.

L'economia cinese è inoltre minacciata da un massiccio indebitamento.

Tra il 2012 e il 2022, il debito della Cina è cresciuto di 37.000 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti hanno aggiunto quasi 25.000 miliardi di dollari. Secondo i calcoli di Nicholas Borst, direttore della ricerca sulla Cina di Seafarer Capital Partners, entro giugno 2022 il debito cinese raggiungerà circa 52.000 miliardi di dollari, superando il debito in essere di tutti gli altri mercati emergenti messi insieme.

A settembre scorso, il debito totale in rapporto al PIL ha raggiunto il 295% in Cina, rispetto al 257% negli Stati Uniti, secondo i dati della Banca dei Regolamenti Internazionali.

Considerando l'accumulo di debito come una minaccia per la stabilità finanziaria, Xi ha fatto della riduzione della leva finanziaria un elemento centrale della sua politica economica dal 2016, pesando sulla crescita.

Per contribuire a sgonfiare la bolla immobiliare del Paese, le autorità di regolamentazione hanno imposto limiti rigorosi ai prestiti per gli sviluppatori immobiliari a partire dalla fine del 2020. Nel primo trimestre di quest'anno, gli investimenti per lo sviluppo immobiliare sono scesi del 5,8%, nonostante gli sforzi politici per arginare il ritmo della caduta.

Secondo i calcoli di S&P Global, due terzi delle amministrazioni locali rischiano di superare le soglie di indebitamento non ufficiali stabilite da Pechino per indicare un grave stress finanziario. Le città di tutto il Paese, da Shenzhen a Zhengzhou, hanno tagliato le indennità dei dipendenti pubblici e in alcuni casi hanno ritardato il pagamento degli stipendi degli insegnanti.

Questi problemi si aggravano quando l'attrattiva della Cina come destinazione per le imprese straniere sta diminuendo, come dimostrano i dati, mentre aumentano le tensioni con l'Occidente guidato dagli Stati Uniti.

Secondo i dati cinesi, nel 2022 gli investimenti diretti esteri in Cina sono crollati del 48% rispetto all'anno precedente, scendendo a 180 miliardi di dollari, mentre la quota degli IDE sul PIL cinese è scesa a meno del 2%, rispetto a più del doppio di un decennio fa.

La competizione per gli investimenti con Paesi come l'India e il Vietnam si sta intensificando, in quanto le aziende cercano di diversificare le catene di approvvigionamento, in parte in risposta al rischio di interruzione del conflitto tra Stati Uniti e Cina.

Jens Eskelund, presidente della Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina, ha affermato che l'incertezza sulle prospettive economiche a lungo termine della Cina è un altro fattore che influenza le decisioni di investimento delle aziende.

"Naturalmente, se non si è super ottimisti sulle prospettive economiche, si riduce la volontà di investire in ulteriori capacità", ha affermato.

Le riforme volte a promuovere un'attività più produttiva e privata si sono arenate sotto Xi, che sta ponendo maggiore enfasi sulla sicurezza che sulla crescita economica. Pechino ha inasprito la regolamentazione di settori come la tecnologia, l'istruzione privata e il settore immobiliare, lasciando molti imprenditori poco propensi a investire di più.

Nei primi quattro mesi di quest'anno, gli investimenti fissi delle imprese private sono cresciuti dello 0,4% rispetto all'anno precedente, a fronte di una crescita del 5,5% nello stesso periodo del 2019.

I leader cinesi hanno aumentato la retorica per rassicurare imprenditori e investitori. Li Qiang, il secondo funzionario cinese e nuovo premier, ha dichiarato a marzo che la Cina si aprirà ulteriormente agli operatori stranieri e ha detto ai funzionari del Partito Comunista di trattare gli imprenditori privati come "la nostra gente".

Gli economisti sono divisi sul fatto che i politici, che si sono trattenuti dal lanciare stimoli su larga scala come hanno fatto nel 2008 e nel 2015, ricorreranno ora a stimoli più aggressivi. Alcuni, tra cui gli economisti di Citigroup, si aspettano che la banca centrale cinese tagli i tassi di interesse nei prossimi mesi per risollevare il sentiment.

Altri sostengono che la moderazione di Pechino derivi dal timore di aggravare i livelli di debito già elevati e che un maggiore stimolo potrebbe comunque fare poco per innescare la domanda di credito.

Jeff Bowman, amministratore delegato di Cocona, azienda produttrice di materiali termoregolatori utilizzati per l'abbigliamento e la biancheria da letto, ha dichiarato di essere ancora ottimista sulla Cina. Durante un recente viaggio d'affari di due settimane a Taiwan e in Cina, i clienti che si concentravano sul mercato interno cinese erano molto più ottimisti delle loro controparti che esportavano negli Stati Uniti o in Europa, che secondo Bowman "stanno sicuramente soffrendo".

Ha dichiarato che Cocona, con sede a Boulder, ha in programma la creazione di una filiale in Cina per espandere la propria attività in quel Paese.

Ma molti analisti si chiedono ancora da dove arriverà la crescita.

"La domanda principale è: siamo arrivati al punto in cui la consapevolezza del rallentamento strutturale sta diventando un problema a breve termine per la fiducia? In questo caso, si tratta di un circolo vizioso", ha dichiarato Michael Hirson, responsabile della ricerca sulla Cina presso la 22V Research, una società di consulenza con sede a New York.