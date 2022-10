31 ott 2022 12:20

SIAMO SICURI CHE LA CINA VOGLIA LA PACE IN UCRAINA? - IL PROFESSORE DI RELAZIONI INTERNAZIONALI, VITTORIO EMANUELE PARSI: “LA CINA POTREBBE VALUTARE LA GUERRA COME UN PASSO DECISIVO PER LOGORARE LA LEADERSHIP AMERICANA NEL SISTEMA INTERNAZIONALE, LA RELAZIONE TRANSATLANTICA E L’ORDINE LIBERALE. SAREBBE UN'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL MAESTRO STRATEGA CINESE SUN TZU, CHE SUGGERIVA COME LE VERE GUERRE VINTE SIANO QUELLE “NON COMBATTUTE”. PECHINO TENTA DI INDEBOLIRE L'AVVERSARIO AMERICANO E DI GUADAGNARE TEMPO PER RAFFORZARE LE SUE CAPACITÀ MILITARI”