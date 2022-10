27 ott 2022 17:38

LA SINISTRA NON HA CAPITO LA LEZIONE E CONTINUA A SVENTOLARE LO SPAURACCHIO FASCISTA (A CUI NON CREDE PIÙ NESSUNO) - VERDI E PD VANNO ALL’ATTACCO DI ROBERTA SPADA, CAPO DELLO STAFF DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE GILBERTO PICHETTO. LA SUA COLPA? UNA VECCHIA IMMAGINE SUI SOCIAL, IN CUI SI VEDEVA UN MURALE CON LA FRASE DI UN INNO IN MEMORIA DEGLI "EROI FASCISTI". LA FOTO È STATA RICICCIATA ORA DA "REPUBBLICA": SAREBBE STATA PER MESI LA COPERTINA DEL PROFILO SOCIAL DELLA SPADA, CHE POI L'HA SOSTITUITA