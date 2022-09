LA SINISTRA RIPARTA DAL NUCLEARE – IL GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA, GAVIN NEWSOM, DEMOCRATICO E SUPER AMBIENTALISTA, HA PROPOSTO DI MANTENERE APERTA LA CENTRALE DI DIABLO CANYON, LA CUI CHIUSURA ERA PREVISTA PER IL 2024-2025 – IL “GOLDEN STATE” HA UN GROSSO PROBLEMA: C’È UN’ONDATA DI CALDO ATROCE E C’È IL RISCHIO BLACKOUT. COSÌ, MEGLIO ANDARE SUL SICURO E LASCIARE APERTO L’IMPIANTO. IN FONDO, IL NUCLEARE È “PULITO”, E COPRIRE I CONSUMI CON EOLICO E SOLARE È IMPOSSIBILE…

Camilla Conti per “Verità & Affari”

gavin newsom.

Sorpresa. I legislatori della California hanno votato per mantenere aperta Diablo Canyon, l'ultima centrale nucleare dello Stato la cui chiusura era stata prevista per il 2024-2025, nel tentativo di alleggerire la prevista carenza di fornitura di elettricità.

Il disegno di legge, approvato in modo schiacciante dai legislatori e proposto dal governatore Democratico Gavin Newsom, garantisce un prestito di 1,4 miliardi di dollari per mantenere l'impianto in funzione per altri cinque anni fino al 2030. Sullo sfondo, ci sono le richieste dei californiani di ridurre il consumo di energia per evitare interruzioni durante un'ondata di caldo.

L'ALLARME

centrale nucleare diablo canyon california 3

L'operatore della rete elettrica in California ha infatti emesso un'allerta in tutto Io Stato chiedendo ai residenti e alle aziende di ridurre il consumo energetico la sera per evitare di sovraccaricare il sistema durante una pericolosa ondata di caldo che sta colpendo la zona occidentale degli Usa.

La richiesta di cautela arriva mentre le temperature sono destinate a salire oltre i 40 gradi durante il lungo fine settimana del Labor Day. Il California Independent System Operator ha chiesto alle persone di evitare di utilizzare grandi elettrodomestici, caricare veicoli elettrici o impostare i termostati con temperature troppo basse per risparmiare energia.

centrale nucleare diablo canyon california

I legislatori hanno anche approvato un record di 54 miliardi di dollari di spesa per il clima e nuove restrizioni radicali sulle trivellazioni di petrolio e gas, nonché un mandato affinché la California smetta di aggiungere anidride carbonica nell'atmosfera entro il 2045.

Sono stati inoltre varati regolamenti che vietano la vendita di auto e camion a benzina nuovi entro il 2035 e lo stato ha spinto per più energia solare, accumulatore di batterie ed energia eolica. Le ondate di calore, la siccità e la lentezza nei progetti di siti e permessi hanno però reso l'obiettivo complicato da raggiungere e l'energia nucleare fornisce energia in gran parte priva di emissioni di carbonio in modo affidabile. I reattori del Diablo Canyon, che forniscono il 9% dell'elettricità della California, sono quindi necessari per mantenere le luci accese.

LEADER CLIMATICO

centrale nucleare diablo canyon california

La mossa di Newsom sembrava impensabile per molti ambientalisti. Soprattutto perché è un Dem che ha cercato di presentarsi come un leader climatico. Ma, sostengono gli oppositori ricordando come fosse contrario a Diablo nel 2016, ora punta su una possibile corsa alla Casa Bianca, ambizione che potrebbe essere silurata dai blackout.

La spiegazione pratica per il cambiamento di opinione del governatore, è invece la tesi della sua amministrazione, riguarda il fatto che non abbiamo abbastanza energia eolica e solare per mantenere le luci accese durante il picco della domanda, quindi vale la pena tenere aperto il Diablo Canyon. Anche perché, a differenza del gas naturale "sporco" che alimenta metà dell'approvvigionamento energetico dello stato, il nucleare è "pulito".

gavin newsom

«I progressi che facciamo quest'anno sulla crisi climatica si faranno sentire per generazioni e l'impatto si estenderà ben oltre i nostri confini», ha sottolineato Newsom in una nota. Politica a parte, c'è molto in gioco. Soprattutto nella con-tea di San Luis Obispo dove la società di gestione Pacific Gas & Electric impiega più di 1.000 persone alla centrale: un sondaggio all'inizio di quest'anno ha registrato quasi il 75% di sostegno nella contea e oltre il 50% nello Stato per mantenere aperto il Diablo.

centrale nucleare diablo canyon california

La loro argomentazione di base è che «mentre subiamo le conseguenze della combustione di combustibili fossili per alimentare i nostri veicoli e impianti energetici che emettono inquinamento, è folle chiudere un impianto privo di emissioni di carbonio che ha funzionato senza gravi incidenti dall'apertura a metà degli anni Ottanta». Con una sorta di Pimby (please in my back yard), insomma, l'opposto del fenomeno Nimby. Non solo. PG&E dovrebbe anche richiedere denaro da un nuovo programma federale da 6 miliardi di dollari progettato per mantenere aperte le centrali nucleari esistenti.

ALTRI PROGETTI

joe biden 1

Newsom aveva comunque sorpreso i legislatori a metà agosto quando li ha esortati ad approvare ambiziosi progetti di legge sul clima, molti dei quali avevano fallito negli anni precedenti. Alla fine, tutte le sue proposte sono state approvate tranne una: un disegno di legge per rafforzare l’obeittivo dello stato per il 2030 di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra per il riscaldamento del pianeta, che non è stato all’altezza di quattro voti all’Assemblea statale.

centrale nucleare diablo canyon california

Sempre ad agosto, il presidente Joe Biden ha firmato un’ampia legge sul clima che investirà 370 miliardi di dollari nel prossimo decennio in energia eolica, solare e nucleare. Ma quella legge da sola non sarà sufficiente per eliminare i gas serra statunitensi entro il 2050, un obiettivo che gli scienziati del clima affermano che il mondo nel suo insieme deve raggiungere per evitare la catastrofe climatica.

Per aiutare a colmare il divario, i funzionari della Casa Bianca hanno affermato che gli Stati devono fare di più. Caldo e pressioni dei cittadini, permettendo