LA SINISTRA-SINISTRA HA TROVATO UNA NUOVA DOTTORESSA FRANKENSTEIN CHE POSSA RICUCIRE I VARI PEZZI DI CADAVERE: ELLY SCHLEIN - LA VICE-PRESIDENTE EMILIANA, NUOVA IDOLA ANCHE MEDIATICA DEI PURI, RICEVE APPLAUSI SCROSCIANTI ALL'ASSEMBLEA DI SINISTRA ITALIANA. DOPO L'1,7% ALLE EUROPEE, SI PENSA ALL'ENNESIMO ACCROCCHIO ROSSO-VERDE, CON FRATOIANNI E GLI EX GRILLINI FIORAMONTI E NUGNES. CON LA BENEDIZIONE DI CUPERLO, SPERANZA E DE MAGISTRIS. L'ORMAI VENERATO MAESTRO VENDOLA FA MEA CULPA…

Tommaso Rodano per ''il Fatto Quotidiano''

NICOLA FRATOIANNI ELLY SCHLEIN

Rischiava di essere l' ennesima assemblea crepuscolare della micro galassia rossa, accigliata e minoritaria. Si sarebbe potuta descrivere con le parole dal palco del vecchio saggio Fabio Mussi, ironico e spietato: "La situazione della sinistra - ammettiamolo - è disdicevole. Siamo frammentati e marginali. Quando ho visto l' 1,7% delle Europee ho avuto un attacco claustrofobico. Non è vero che la sinistra non esiste nella società, esiste eccome, ma non ha mai trovato rappresentanza politica".

Rischiava - dicevamo - di essere un incontro malinconico.

Fabio Mussi e moglie

E invece no. L' assemblea organizzata da Sinistra Italiana a Roma è la dimostrazione che c' è ancora vita anche lì, nel campo teoricamente sterminato a sinistra del Partito democratico.

Per citare ancora Mussi, "la prova che non tutto deve andare per forza male si chiama Elly Schlein". Sarà per il piccolo exploit della sua lista Coraggiosa in Emilia-Romagna, sarà per il moto di simpatia e consenso che ha suscitato il suo coming out pubblico in televisione, ma la giovane vicepresidente di Bonaccini in questo momento sembra circondata da un' aura particolare.

nichi vendola e nicola fratoianni

Il suo intervento è il più applaudito. Non che dica qualcosa di indimenticabile, ma lo fa con una freschezza e una credibilità che sono moneta rara. "Dobbiamo cambiare metodo e avere una prospettiva nuova - dice Schlein -. Superiamo le frammentazioni e non chiudiamoci nel nostro perimetro.

elly schlein

Dobbiamo essere interessati al dibattito nel Pd e avere l' ambizione di influenzarlo. Magari, caro Pd, le candidature alla presidenza delle Regioni possiamo individuarle insieme".

romano prodi con elly schlein

In platea, assieme al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, ci sono almeno quattro o cinque anime della perenne diaspora della sinistra italiana. La novità è che sembrano avere chiara - una volta per tutte - l' urgenza di mettersi insieme e trovare una casa comune. C' è Massimiliano Smeriglio (molto vicino a Zingaretti), ci sono i messaggi di Gianni Cuperlo, del ministro Roberto Speranza e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ci sono anche gli esuli grillini Paola Nugnes e Lorenzo Fioramonti. Lo dice chiaramente l' ex ministro dell' Istruzione: "Facciamo un passo indietro tutti, per farne due o tre in avanti".

massimiliano smeriglio foto di bacco

C' è anche l' altro grande "vecchio" Nichi Vendola. Anche lui avaro di indulgenze verso se stesso e il suo campo di battaglia: "Abbiamo perso il sentimento del mondo, siamo finiti in un angolo". Per provare a ripartire - è la conclusione - si può solo rinunciare ai piccoli simboli e alle sigle personali, cercare una piattaforma condivisa. Possibilmente più credibile della paccottiglia elettorale che è stata Liberi e Uguali.

L' incontro, come da titolo della manifestazione, è attorno ai due colori di sempre: rosso e verde. Diseguaglianze, diritti e ambientalismo.

elly schlein occupypd

È il solito ritornello velleitario? Fratoianni è convinto di no: "Qualcosa è cambiato. Il Pd sta cambiando, non è più quello di Renzi. Ora un confronto è possibile. E anche i Cinque Stelle stanno disperdendo le energie di sinistra che hanno trattenuto a lungo. Adesso sono le condizioni per costruire qualcosa".

