IL PD, ANGELO STERMINATORE DI TESTATE GIORNALISTICHE - CADE ANCHE ''DEMOCRATICA'', COME UN ALBERO IN UNA FORESTA DESERTA, PER DECISIONE DEL SEGRETARIO ZINGARETTI. IL DIRETTORE ANDREA ROMANO TACE, IL VICEDIRETTORE LAVIA IERI TWITTAVA: ''NON SO PERCHÉ NON ESCA PIÙ'' - C'È CHI DICE CHE FINIRÀ NELLA FONDAZIONE A CUI LAVORA CUPERLO. I GIORNALISTI SARANNO RIASSORBITI NEGLI UFFICI STAMPA DEL PARTITO