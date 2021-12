TUTTE LE STRADE PORTANO ALL'OBBLIGO - L'IMMUNOLOGO SERGIO ABRIGNANI, COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, RILANCIA SULLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA: "È L'UNICO MODO PER BATTERE IL COVID. SE NON LA FACCIAMO, IL VIRUS PROBABILMENTE NON SE NE ANDRÀ. QUANDO UNA MALATTIA È ALTAMENTE DIFFUSIVA COME QUESTA NON VACCINARE TUTTI È VOLERSI FARE DEL MALE. IL GREEN PASS È UN'IDEA CHE CI STANNO COPIANDO TANTI IN EUROPA. LA VARIANTE OMICRON? POTREBBE SERVIRE UN VACCINO DEDICATO"