SOCIETÀ TERZA NON DATUR – DAVIDE CASALEGGIO DICE CHE IL VOTO SU ROUSSEAU È STATO CERTIFICATO DA UNA SOCIETÀ TERZA, MA SAREBBE MEGLIO DIRE “SECONDA”! - IACOBONI: ''LA SIGHUP SRL, CHE CERTIFICA IL VOTO, È LA STESSA CHE HA PROGETTATO LA PIATTAFORMA E FA PARTE DEL TEAM CHE LA MANTIENE” - “QUESTO SCACCO FA PARTE DELLO SCACCO DELLA DEMOCRAZIA”

Ieri Davide Casaleggio ha detto che il voto è stato certificato da una società terza. Beh, ehm, forse meglio dire da una società seconda, fornitore dell’associazione Rousseau?



?https://t.co/IQ4fhzPdJ2 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 4, 2019

DAVIDE CASALEGGIO VALERIO TACCHINI

Dal profilo Twitter di Jacopo Iacoboni

davide casaleggio luigi di maio

Ieri Davide Casaleggio ha detto che il voto è stato certificato da una società terza. Beh, ehm, forse meglio dire da una società seconda, fornitore dell’associazione Rousseau? Cosa significa? Semplice. La Sighup srl, società che certifica il voto, è la stessa che, come dice il suo presidente, ha progettato la piattaforma e fa parte del team che la mantiene “perché abbiamo il compito di fare lo screening”.. Come dice Canestrari, è ridicolo. In tutto questo è stato ripetutamente è facilmente concesso, a Casaleggio sul Fatto online e a vari commentatori pro M5S, di ripetere questa narrazione costruita alla Casaleggio anche in prime time tv, davanti a tante persone. Questo scacco fa parte dello scacco della democrazia.

davide casaleggio 2

RISPOSTA DI MARCO CANESTRARI

LUIGI DI MAIO ROUSSEAU BY TERRE IMPERVIE

Che non ha certificato “il voto” ma ha riportato alcuni dati di conduzione dell’infrastruttura durante l’orario di quel che chiamano voto. Robetta che si trova nei log.

