SOGNO O SONDAGGIO? – GIRAMENTO DI MELONI: CALANO I CONSENSI PER FRATELLI D’ITALIA E PER LA PREMIER! I GIUDIZI POSITIVI SULL’OPERATO DELLA DUCETTA SONO AL 44% E L’INDICE DI GRADIMENTO È AI MINIMI DA INIZIO MANDATO – IL PD CRESCE DI 2 PUNTI GRAZIE AL “NUOVISMO” DI ELLY SCHLEIN E SI PAPPA IL MOVIMENTO 5 STELLE: I DEM SONO IL SECONDO PARTITO CON IL 19%, I GRILLINI SCENDONO AL 16,8 – LA RILEVAZIONE DI PAGNONCELLI

giorgia meloni parla al congresso della cgil 6

Estratto dell’articolo di Nando Pagnoncelli per il “Corriere della Sera”

[…] Il cambiamento più significativo rispetto al mese di febbraio riguarda gli orientamenti di voto che fanno registrare una crescita del Pd (+2%) e una flessione di qualche decimale dei partiti della maggioranza e del Movimento 5 Stelle.

Nel complesso il centrodestra, pur rimanendo con il 46,5% saldamente in testa alle preferenze degli elettori, arretra di 1,7%, mentre il centrosinistra sale, passando dal 22,5% al 24,5%. Se si materializzasse nuovamente l’ipotesi, invero al momento piuttosto ardua, di «campo largo» (centrosinistra più M5S e Terzo polo) la situazione sarebbe ad oggi di grande equilibrio, con le coalizioni distanziate di un solo punto (47,5% a 46,5% per il campo largo).

SONDAGGIO IPSOS PER CORRIERE DELLA SERA - 18 MARZO 2023

Va sottolineato che l’astensione si riduce del 2,7%, riportandosi su valori simili a quelli fatti registrare alle elezioni politiche del 25 settembre. Ciò significa che il calo percentuale dei partiti della maggioranza di fatto non si traduce in un calo effettivo, dato che in valori assoluti corrisponderebbe a circa 140 mila elettori a fronte di una crescita dei partiti del centrosinistra di circa 850 mila elettori (quasi tutti conquistati dal Pd).

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Ne consegue che l’aumento della partecipazione risulta la principale causa della crescita dei democratici, […] le prime mosse di Schlein […] sembrano aver riportato al voto una parte di astensionisti attratti dalle novità proposte dalla neosegretaria. Inoltre, il Pd sembra beneficiare di un flusso di voti provenienti dai 5 Stelle (che ha scavalcato al secondo posto nella graduatoria), ma è presto per dire se si aprirà una vera e propria competizione tra le due principali forze dell’opposizione che si posizionano nell’area progressista.

ELLY SCHLEIN IN VERSIONE SEVERUS PITON

[…] Quanto alle opinioni sull’operato del governo e della premier, i giudizi positivi sono in calo di due punti e si attestano rispettivamente al 43% per l’esecutivo (stesso valore dei giudizi negativi) e al 44% per Giorgia Meloni (contro il 42% che si esprime negativamente). L’indice di gradimento […] si attesta rispettivamente a 50 e a 51, il livello più basso da inizio mandato.

Dunque, il Paese appare sempre più diviso e le vicende delle ultime settimane sembrano aver polarizzato le opinioni, basti pensare alla tragedia di Cutro, alle polemiche sui soccorsi e sul famoso karaoke alla festa di compleanno di Salvini […]

GIORGIA MELONI VS ELLY SCHLEIN

E sullo sfondo c’è la perdurante preoccupazione per la situazione economica, acuita dagli allarmi per il settore bancario dopo i casi della Silicon Valley Bank e del Credit Suisse. Insomma, si è alzato il livello della contrapposizione politica, testimoniata anche dal duro scambio tra Meloni e Schlein nel question time alla Camera nei giorni scorsi. […]

elly schlein nando pagnoncelli a dimartedi giorgia meloni alla camera per il question time