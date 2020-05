DI MAIO MIT CRAUTEN – LA “FAZ” FRIGGE LUIGINO, CHE CHIEDE AI TEDESCHI DI VENIRE IN ITALIA PER LE VACANZE: PUR DI SALVARE LA STAGIONE ESTIVA È PRONTO A METTERE DA PARTE LA “RETORICA ANTI-TEDESCA CHE ANIMA I PARTITI POPULISTI” – L’ARTICOLO DEL CORRISPONDENTE TOBIAS PILLER, CHE CITA I SONDAGGI IN CUI GLI ITALIANI DICONO CHE LA GERMANIA È IL NEMICO, E PURE IL VIROLOGO MASSIMO GALLI, CHE…