SOGNO O SONDAGGIO? IL PD PRONTO AL SORPASSO SU LEGA E FRATELLI D’ITALIA - IL CASO LUCA MORISI, L’INCHIESTA DI FANPAGE E ANCHE LE VIOLENZE NEOFASCISTE DI ROMA PESANO SU SALVINI E MELONI - FORZA ITALIA, STABILE AL 7,1, MENTRE SI SEGNALA LA CRESCITA IMPORTANTE DI AZIONE TRAINATA DAL BOOM DI CALENDA A ROMA

Da liberoquotidiano.it

Tornano i sondaggi di Swg realizzati per il Tg di La7 del lunedì, condotto come sempre da Enrico Mentana. E non portano buone notizie per il centrodestra, come era preventivabile, dato che tra il caso di Luca Morisi, l’inchiesta di FanPage e anche le violenze fasciste e squadriste verificatesi a Roma sono stati strumentalizzati da una certa parte politica per discreditare Lega e Fratelli d’Italia.

E in particolare i due leader, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, chiamati quotidianamente a rispondere al fango proveniente da sinistra. La situazione politica attuale si riflette quindi nel sondaggio di Swg, condotto 28 giorni dopo l’ultimo: in tale arco temporale Fratelli d’Italia si è confermato il primo partito nazionale con il 20,7 per cento, ma in flessione di 0,3 punti. Peggio la Lega, che vede avvicinarsi pericolosamente il Pd e rischia di scivolare al terzo posto: il partito di Salvini è rilevato al 19,2 per cento, -0,8 rispetto al mese scorso.

I dem di Enrico Letta recuperano invece uno 0,3 e risalgono al 19: meglio ancora l’alleato Giuseppe Conte, che un po’ a sorpresa riporta il Movimento 5 Stelle al 16,9 per cento (+1,1). Dietro c’è sempre Forza Italia, stabile al 7,1, mentre si segnala la crescita importante di Azione: +0,7 e 4,1 per cento raggiunto, con Carlo Calenda che sfrutta il buon risultato a Roma per salire anche a livello nazionale.

