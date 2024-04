SOLDI CHE ENTRANO, SOLDI CHE ESCONO: TRUMP RESTA AL VERDE – L’EX PRESIDENTE HA TROVATO I 175 MILIONI DI DOLLARI PER LA CAUZIONE NEL PROCESSO CHE LO VEDE ACCUSATO DI FRODE. E HA EVITATO L’UMILIAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BENI – MA, NELLE STESSE ORE, SONO CROLLATE A WALL STRETT LE QUOTAZIONI DI TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP E IL TYCOON HA VISTO SVANIRE DUE MILIARDI DI DOLLARI – DA QUANDO HA LASCIATO LA CASA BIANCA, “THE DONALD” HA SGANCIATO OLTRE 100 MILIONI IN SPESE LEGALI. E ORA CHIEDE LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE DEL CASO STORMY DANIELS

(ANSA) - Donald Trump ha avviato l'iter per chiedere che Juan Merchan, il giudice del caso pornostar, si ricusi per conflitti di interesse, essendo la figlia una consulente politica dei dem. L'ex presidente aveva avanzato la stessa istanza lo scorso anno, ma il giudice l'aveva respinta dopo che una commissione etica aveva escuso che il lavoro della figlia ponesse ragionevoli questioni sulla sua imparzialita'. Il processo e' fissato per il 15 aprile. (ANSA).

(ANSA) - "Bagno di sangue", "carneficina", "caos": sono le parole usate da Donald Trump per attaccare la politica migratoria del suo rivale Joe Biden in un comizio in Michigan, prima di atterrare per un altro raduno in Wisconsin, due stati 'battleground' che ha perso nel 2016. Il tycoon ha rispolverato la controversa immagine del "bagno di sangue" (Bloodbath) che aveva evocato come scenario per una sua eventuale sconfitta elettorale e l'ha appiccicata al confine col Messico di Joe Biden", sotto la cui presidenza "ogni stato è diventato uno stato di confine e ogni città una città di frontiera". Il partito repubblicano nel frattempo ha lanciato il sito "BidenBloodbath.com" che mette in guardia contro una "invasione (di migranti, ndr) sostenuta e facilitata da Joe Biden". (ANSA).

Donald Trump ha trovato i soldi per evitare l’umiliazione del sequestro dei beni in relazione al processo per frode, ma nelle stesse ore la sua compagnia, a Wall Street, ha perso due miliardi di dollari. Il mese di aprile del tycoon è cominciato come era finito marzo: sulle montagne russe, tra piccole vittorie e rumorosi tracolli.

Lunedì Trump ha presentato il bond di garanzia da 175 milioni richiesto per l’appello alla condanna per frode fiscale e finanziaria nei confronti dello Stato di New York. L’ex presidente è stato dichiarato colpevole di aver gonfiato per anni il valore degli asset della sua compagnia, la Trump Organization, per ottenere prestiti bancari a condizioni vantaggiose, e condannato a pagare 454 milioni di dollari.

La procuratrice generale di New York, Letitia James, era già pronta a sequestrare la Trump Tower, sulla Fifth Avenue, quando i giudici della corte d’appello statale hanno ridotto da 454 a 175 milioni la cifra da depositare in attesa dell’appello. [...]

Ma mentre il denaro entrava da una parte, usciva dall’altra: in poche ore di contrattazioni al Nasdaq, la Trump Media & Technology Group, proprietaria del social Truth, ha perso lunedì due miliardi di dollari. La scorsa settimana la compagnia aveva raggiunto una valutazione record di otto miliardi, con rialzi abnormi che avevano suscitato perplessità. Due giorni fa il titolo è andato a picco, perdendo più del 20 per cento.

A trascinare verso il basso le quotazioni sono stati i dati deludenti di Truth. Il tycoon lo aveva presentato come fenomeno che avrebbe fatto impallidire la concorrenza, ma la realtà è apparsa molto diversa. La compagnia ha generato nel quarto trimestre ricavi per soli 750 mila dollari, per un totale di 4,1 milioni nel 2023. In un anno ha perso 58 milioni. I numeri sono apparsi così magri da spingere i revisori dei conti a osservare come le perdite «alimentano dubbi sulla sua capacità di continuare» a operare a Wall Street.

Ieri, a un certo punto, le azioni avevano recuperato intorno all’ 8%. Ma Trump, che detiene il 57 per cento delle azioni, non può cedere i titoli prima di sei mesi dall’ingresso a Wall Street. A corto di liquidità, dovrà trovare soldi in un altro modo per pagare, nel caso perda l’appello, il mezzo miliardo di dollari che lo Stato di New York gli ha chiesto.

Le uniche certezze sono le uscite: da quando ha lasciato la Casa Bianca, Trump ha versato più di 100 milioni in spese legali. In media, 90 mila dollari al giorno. Secondo il New York Times , il tycoon ha utilizzato parte delle donazioni alla sua campagna elettorale, ma i soldi stanno finendo. [...]

