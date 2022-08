LA SOLITA STRATEGIA DELLA SINISTRA: SE NON PUOI BATTERE IL TUO NEMICO ALLE URNE, ABBATTILO CON I PROCESSI! – DONALD TRUMP HA QUATTRO INCHIESTE SUL GROPPONE: OGGI SARÀ INTERROGATO SOTTO GIURAMENTO PER L’INDAGINE SULLE DICHIARAZIONI AL FISCO DELLA TRUMP ORGANIZATION – IL RAID DELL’FBI NELLA SUA CASA DI MAR-A-LAGO È UN ASSIST ALL’EX PUZZONE DELLA CASA BIANCA: ORA POTRÀ FARE CAMPAGNA ELETTORALE DA VITTIMA. A MENO CHE NON GLI IMPEDISCANO DI CANDIDARSI…

1 - TRUMP SARÀ INTERROGATO SOTTO GIURAMENTO PER INDAGINE FISCO

(ANSA) - Donald Trump sarà interrogato oggi sotto giuramento dalla procuratrice generale di New York Letitia James nell'ambito dell'indagine sulle dichiarazioni al fisco della Trump Organization.

"A New York City stasera. Domani vedrò il procuratore generale razzista di New York, per il proseguimento della più grande caccia alle streghe nella storia degli Usa", ha commentato ieri sera l'ex presidente sul suo Truth Social. "La mia grande società, e io stesso, veniamo attaccati da tutte le parti. Repubblica delle banane!".

2 - DONALD ACCELERA PER FARE CAMPAGNA DA «VITTIMA» MA POTRÀ CORRERE?

Estratto dell’articolo di Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Donald Trump stava progettando un «evento speciale» per annunciare la sua candidatura per le presidenziali del 2024. Qualcosa di simile alla discesa dalla scala mobile nella Trump Tower, il 16 giugno del 2015, il giorno in cui il costruttore diventò un protagonista assoluto della politica americana.

[…] Non sappiamo se il dipartimento di Giustizia, alla fine, arriverà davvero a incriminare l'ex presidente. Per ora, a giudicare dai segnali visti ieri, gli ha dato un'ulteriore spinta. A questo punto si pensa che Trump accelererà i piani, presentandosi come la vittima di «un complotto politico-giudiziario» e appellandosi direttamente agli elettori.

D'altra parte dal campo conservatore si levano solo voci di sostegno, di appoggio a Trump. Il leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarty ha addirittura avvertito il ministro della Giustizia, Merrick Garland: «Non prendere impegni e prepara le carte». Come dire: appena riconquisteremo la Camera ti metteremo noi sotto inchiesta.

Stasera una delegazione di parlamentari andrà a trovare «il leader perseguitato» nel golf club di Bedminster, nel New Jersey. Appuntamento già previsto, ma subito rilanciato con un tono di sfida nei confronti del sistema giudiziario, «telecomandato» dai «democratici radicali».

Persino l'unico avversario potenzialmente insidioso, il governatore della Florida Ron DeSantis, ha ripreso la tesi dei trumpiani: «La perquisizione dell'Fbi è un'altra escalation nella strumentalizzazione delle istituzioni federali contro gli oppositori politici del Regime». Proprio così: «Regime» con la lettera maiuscola.

E a metà mattina si è accodato anche l'ex vice presidente Mike Pence: «Per anni l'Fbi ha agito in maniera politicamente faziosa. Il ministero della Giustizia dovrà spiegare la motivazione di un'iniziativa che non ha precedenti». […]

2 - SULLA STRADA PER LA CASA BIANCA ADESSO CI SONO QUATTRO INCHIESTE

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

[…] Quel che è accaduto a Mar-a-Lago con gli agenti dell'Fbi a setacciare la villa dell'ex presidente con tanto di mandato federale siglato in tutta fretta da un giudice, altro non ci ricorda - come ha detto Nancy Pelosi, Speaker della Camera - che nessuno è sopra la legge: presidenti o ex presidenti.

[…] Va detto che all'irruzione a Mar-a-Lago l'Fbi ci arriva con un'inchiesta totalmente slegata da quella sull'assalto del 6 gennaio. Ma ci sono due dati singolari che le accomunano: entrambe hanno avuto il primo scatto in aprile quando hanno visto la formazione di un grand giurì che ha inoltrato i primi subpoena. Per arrivare al raid in Florida il Bureau ha avuto prove (o almeno forti indizi) dell'esistenza di un reato.

Per questo il giudice, sollecitato con urgenza, ha risposto: andate. Gli agenti - ha raccontato una dei legali di Trump - sono usciti con incartamenti.

L'inchiesta sul 6 gennaio - non quella del Congresso, bensì quella del Dipartimento di Giustizia - ha già portato a interrogatori di alcuni esponenti vicinissimi a Mike Pence. Altri uomini della cerchia di Trump sono stati interrogati, le loro case perquisite. È evidente che il cerchio attorno al magnate newyorchese si sta chiudendo. Dove andrà è un'altra questione, tutt' ora aperta.

Ma l'inchiesta sulla Trump Organization (la sua società che ingloba tutto il mondo del business trumpiano) a New York e l'autorizzazione data dalla Camera affinché l'Irs (Agenzia delle entrate) rilasci i "730" di Donald sono bombe a orologeria. […]

2 - TALPE, CARTE E DOSSIER IL CERCHIO DELL'FBI SI STRINGE SU TRUMP

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

[…] In teoria, l'Fbi era in cerca di documenti segreti che l'ex capo della Casa Bianca aveva illegalmente portato con sé, quando dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio si era rassegnato a lasciare Washington.

La gestione di queste carte è regolata severamente, soprattutto per proteggere fonti e metodi, che ad esempio consentono di eliminare il capo di Al Qaeda Al Zawahiri mentre prende una boccata d'aria sul balcone del suo nascondiglio a Kabul. Se il presidente infrange le regole crolla il sistema.

Trump si era portato via 15 scatoloni di documenti, oltre a quelli che aveva stracciato e buttato nella tazza del gabinetto, ma era stato costretto a riconsegnarli nel gennaio scorso. L'ex agente dell'Fbi Michael Tabman ha detto al Daily Mail che una talpa ha informato i suoi colleghi della presenza di altre carte nascoste, e quindi sono dovuti intervenire subito, prima che le facesse sparire. Con loro c'era un uomo del controspionaggio, e ciò lascia pensare che fossero documenti legati ad operazioni all'estero, tipo Russia o Cina.

Marc Elias, avvocato di Hillary Clinton nel 2016, ha scritto che secondo la Section 2071 dello U.S. Code Title 18 chi trafuga informazioni classificate può essere condannato non solo a tre anni di prigione, ma anche all'esclusione da qualsiasi pubblico ufficio.

Il problema, notano diversi esperti legali, è che la Costituzione stabilisce chi può candidarsi alla Casa Bianca, e quindi una legge del Congresso non basta a squalificare Trump. Il suo ex consigliere Kash Patel sostiene poi che Donald aveva declassificato i documenti prima di portarseli a Mar-a-Lago, e quindi non ha violato alcuna legge.

Si vedrà chi ha ragione quando il dipartimento alla Giustizia e l'Fbi spiegheranno i motivi del raid, ordinato all'insaputa di Biden. Lo ha autorizzato il giudice della Florida Bruce Reinhart, già difensore dei collaboratori di Jeffrey Epstein, convinto che fosse necessario per perseguire un reato. […]

