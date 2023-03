IL RITORNO DI FALCE E MART-ELLY AL NAZARENO! – ECCO COME SVOLTERA' A SINISTRA IL PD CON LA SCHLEIN - I DEM NON SONO PIU' UNA POSSIBILE PREDA PER I 5 STELLE, CONTE LO SA BENE E VUOLE EVITARE DI FINIRE MANGIATO DA ELLY CHE SI CANDIDA A DIVENTARE IL VOLTO DEL MOVIMENTISMO PROTESTATARIO (ALTRO CHE LA POCHETTE DI PEPPINIELLO TUTTO D'AMPEZZO) - COME DAGO-RIVELATO I VECCHI VOLPONI CHE L’HANNO SOSTENUTA FRANCESCHINI-ORLANDO-ZINGARETTI-BETTINI PER ORA NON SI FANNO VEDERE MA SONO PRONTI A BATTERE CASSA SU RUOLI E POLTRONE - LA TRATTATIVA CON NARDELLA E BONACCINI PER EVITARE SCISSIONI DEI RIFORMISTI