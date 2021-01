Dagonews

La soluzione alla crisi è contenuta nell’editoriale di Repubblica firmato da Francesco Bei: Paolo Gentiloni, citato non a caso all’inizio e alla fine. Game over per il Conte ter.

Un ritorno a Palazzo Chigi per il commissario europeo (commissariato da Dombrovskis) potrebbe far tornare i conti. Zingaretti salva la faccia perché il Pd conquista la guida del governo.

Per Conte c’è un’onorevole via d’uscita: a Bruxelles andrà lui al posto di Gentiloni (e si risolve anche il problema di Casalino che trasferendosi in Belgio salva lo stipendio, anzi guadagnerà di più).

Renzi non può dire di no visto che la prima volta a Palazzo Chigi ce l’ha piazzato lui (i rapporti ora sono pessimi, descritti solo in parte nel libro di Gentiloni “La sfida impopulista”. L’anno di Paolino come presidente del Consiglio è stato un calvario, ogni giorno una bizza del "Bomba").

Per Mattarella è un trionfo perché si intendono a meraviglia: Er Moviola è un finto lento, come lui. E i 5stelle che ci guadagnano? La poltrona, whatelse?

