I SONDAGGI SBAGLIATI CI SONO COSTATI 386 MILIARDI DI DOLLARI – LE PREVISIONI ERRATE SULLE ELEZIONI IN MESSICO E INDIA HANNO SCATENATO IL PANICO SUI MERCATI. CHE SUCCEDERÀ ORA CHE SI ENTRA NEL VIVO DELL’ANNO ELETTORALE, TRA EUROPEE E PRESIDENZIALI NEGLI STATI UNITI? – LA FINANZA MONDIALE È SEMPRE PIÙ LEGATA ALLA POLITICA, E L’ECCESSIVA FIDUCIA NELLE PREVISIONI SUI RISULTATI DELLE URNE STA DIVENTANDO UN PERICOLO...

Traduzione dell'articolo di Ezra Fieser per https://www.bloomberg.com/

narendra modi festeggia la vittoria alle elezioni 2024

Lunedì mattina presto, una delle operazioni valutarie più redditizie al mondo si è disfatta, a causa di un colpo di scena nelle elezioni messicane che pochi avevano previsto. Venti ore dopo, gli investitori indiani hanno iniziato a vendere freneticamente azioni, provocando un crollo di 386 miliardi di dollari in un solo giorno, quando si sono resi conto di aver calcolato male la portata della vittoria elettorale di Narendra Modi.

In tutto il mondo, i risultati a sorpresa in alcuni dei più grandi Paesi in via di sviluppo stanno illustrando quanto i mercati dipendano dalla politica del 2024 - e anche le insidie di un’eccessiva fiducia nei sondaggi per prevederne l'esito.

claudia sheinbaum 9

Da Mumbai a Città del Messico, l'anno elettorale - in cui 40 Paesi stanno tenendo le votazioni nazionali - sta già incendiando gli investitori, e fornisce un avvertimento anticipato all'approssimarsi delle elezioni nell'Unione Europea e nel Regno Unito, e con cinque mesi di anticipo rispetto alle presidenziali statunitensi.

Spesso le previsioni sono accurate nel prevedere i risultati più importanti, come la vittoria schiacciante di Claudia Sheinbaum che diventerà la prima donna presidente del Messico, mentre non riescono a cogliere risultati più sfumati, come il numero di seggi che il partito di Modi otterrà in parlamento.

joe biden donald trump amiconi secondo l'intelligenza artificiale

I problemi con i sondaggi non sono nuovi, naturalmente, e notoriamente non sono riusciti a cogliere l'umore degli elettori prima della Brexit o della vittoria di Donald Trump otto anni fa. Ma la posta in gioco è aumentata da allora, con l'affermarsi di un'era di populismo radicato e l'aumento del nazionalismo che rende sempre più confusi i confini tra politica e mercati.

"È bello conoscere i casi base e ciò che è stato inserito nel mercato, ma è molto importante prestare attenzione al rischio di coda, ai rischi esterni e al modo in cui queste possibilità si manifesteranno", ha dichiarato Lindsay Newman, responsabile della pratica macro-geopolitica globale di Eurasia Group a Londra. "Ne vedremo di più nelle prossime elezioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito".

Da giovedì, circa 373 milioni di cittadini dell'Unione Europea sceglieranno i membri del Parlamento europeo in una decisione che coinvolge 27 Paesi e che contribuirà a definire le politiche in materia di commercio, regolamentazione e clima. L'elezione è considerata un banco di prova per verificare se i partiti di estrema destra stanno guadagnando peso, il che la rende un indicatore dei venti politici.

claudia sheinbaum 7

Nel frattempo, i sondaggi per le elezioni del 4 luglio nel Regno Unito suggeriscono una vittoria del partito laburista all'opposizione - un'eventualità che gli investitori hanno avuto modo di valutare per quasi due anni - ma le stime sull'entità della vittoria prevista sono ampie. La maggior parte delle speculazioni si è concentrata sull'entità della probabile vittoria di Keir Starmer, che potrebbe eclissare quella di Tony Blair di oltre un quarto di secolo fa.

Un tale smottamento potrebbe rafforzare la spinta verso politiche progressiste, come la revisione del regime fiscale per distribuire più uniformemente la ricchezza. Secondo un sondaggio di Nomura Holdings Inc. pubblicato mercoledì, gli investitori vedono le probabilità che i laburisti si sottraggano alla promessa di non aumentare le imposte sul reddito o sulle società. Negli Stati Uniti, dove si sta delineando un testa a testa tra il presidente Joe Biden e Trump, i trader hanno iniziato a prepararsi a un aumento della volatilità, dato che il ritorno di Trump potrebbe inasprire la guerra commerciale, far vacillare il mercato obbligazionario e trascinare al ribasso le altre valute.

narendra modi

Alcuni stock picker stanno già caricando le azioni delle società statunitensi che potrebbero prosperare sotto Trump e “shortando” quelle che potrebbero perdere, come le società di energia rinnovabile, ha dichiarato Mauricio Jose Moura, fondatore e partner di Gauss Zaftra. Il fondo con sede alle Isole Cayman, che gestisce un patrimonio di 20 milioni di dollari, è specializzato in scommesse basate sulle elezioni. "I sondaggi non sono una previsione, ma un'istantanea", ha detto. "Se si trattano i sondaggi come una previsione, si rischia di sbagliare".

Lanciare un dardo

In totale, gli elettori di paesi che rappresentano circa il 40% della popolazione mondiale e del suo prodotto interno lordo avranno eletto nuovi leader prima della fine dell'anno. Finora i sondaggisti hanno avuto una serie di chiamate infauste, che hanno portato a crolli finanziari.

DONALD TRUMP PARLA DALLA TRUMP TOWER DI NEW YORK 3

"I sondaggi sono utili per prevedere i risultati delle elezioni quanto il lancio di una freccetta", ha dichiarato Carmen Altenkirch, analista di Aviva Investors Global Services a Londra. "Dopo Covid, gli elettori sono meno impressionati dalle promesse vuote e dalla cattiva politica, che ha aggravato l'inflazione in alcuni Paesi".

Alla vigilia del voto di domenica in Messico, gli analisti avevano correttamente previsto che Sheinbaum avrebbe conquistato la presidenza, ma avevano sottovalutato la possibilità che il suo partito Morena ottenesse una supermaggioranza al Congresso. Quando ciò è quasi avvenuto - il partito ha perso solo pochi seggi al Senato - i mercati sono crollati.

keir starmer

Il peso, che fino alla fine di maggio era stata la valuta principale più performante al mondo, è crollato del 5% in due giorni di contrattazioni. Mercoledì ha ridotto parte delle perdite. Ma l'impennata della volatilità ha fatto crollare il fascino dell'uso del peso nel carry trade, in cui gli investitori prendono in prestito in Paesi con tassi d'interesse bassi e investono in quelli in cui i tassi sono più alti.

In India, gli exit poll hanno sovrastimato drasticamente le dimensioni della vittoria del Bharatiya Janata Party di Modi. Quando i voti sono arrivati e si è capito che il suo partito aveva perso la maggioranza in parlamento, il mercato azionario è crollato, facendo scendere l'indice NSE Nifty 50 di quasi il 6% nella sua peggiore giornata in oltre quattro anni.

claudia sheinbaum 8

"Questo ci ricorda che i mercati faticano a valutare le sfumature del rischio politico", ha dichiarato Paul Donovan, capo economista di UBS Global Wealth Management, "e che l'apparente convinzione dei sondaggi d'opinione deve essere trattata con cautela".

Il risultato ha coronato una settimana di elezioni che è iniziata con il voto dei sudafricani. In quell'occasione, i money manager avevano previsto che l'African National Congress al potere avrebbe ottenuto un sostegno sufficiente per governare comodamente in coalizione con un partito più piccolo.

La situazione si è rivelata molto più complicata, lasciando che l'ANC esplorasse la possibilità di creare una coalizione con una gamma più ampia di partiti, trascinando al ribasso la sua valuta.

nelson mandela cyril ramaphosa

Per Nick Rohatyn, money manager specializzato nei mercati emergenti, le votazioni hanno mostrato quanto rapidamente un investitore possa essere punito per aver scommesso troppo su un risultato.

"Si dovrebbe pensare al medio termine, alle politiche e ai flussi di capitale", ha dichiarato Rohatyn, fondatore e CEO di The Rohatyn Group. "Ogni volta che si carica o si scarica radicalmente prima di un'elezione, si commette un errore".