SONDAGGIONE DALL’EPIDEMIA - GIUSEPPE CONTE È IL PIÙ APPREZZATO NEI GIORNI DELL’EMERGENZA (34%), A SEGUIRE IL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA (10%) - PER IL 9% DEGLI INTERVISTATI IL MIGLIORE È STATO SALVINI, PER IL 7% GIORGIA MELONI E SOLO PER L’1% ANTONIO TAJANI DI FORZA ITALIA (VISTO CHE BERLUSCONI È SCAPPATO IN FRANCIA)

Dal “Fatto quotidiano”

GIUSEPPE CONTE

Il premier Giuseppe Conte è il politico che si sta comportando meglio nei giorni dell’emergenza Coronavirus. È il risultato di un sondaggio realizzato dall’agenzia di Antonio Noto su un campione statistico di mille intervistati (con il 94% di risposte). Il presidente del Consiglio è risultato il politico più apprezzato dal 34% delle persone, seguito a distanza dal ministro della Salute Roberto Speranza con il 10%.

Particolarmente forte la preferenza per Conte al Sud, dove il premier raccoglie il 42%. Numeri che segnalano un sentimento prevalentemente positivo sulle misure adottate dal governo e dalla gestione dell’emergenza in questi giorni drammatici. Poi vengono i leader dell’opposizione: per il 9% degli intervistati il migliore è stato il leghista Matteo Salvini, per il 7% la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e solo per l’1% Antonio Tajani di Forza Italia.

ROBERTO SPERANZA CORONAVIRUS

Il dato più significativo forse è proprio quest’ultimo: vista l’assenza fisica di Silvio Berlusconi (che ha lasciato l’Italia nei primissimi giorni della diffusione dell’epidemia nel Paese per trovare riparo nella villa della figlia Marina in Costa Azzurra) la rappresentanza di Forza Italia in questi giorni è affidata a Tajani: a giudicare dal sondaggio la sua figura è impalpabile. I leader del Pd Nicola Zingaretti e Andrea Orlando sono indicati dal 2% degli intervistati (il segretario peraltro è in quarantena da giorni dopo aver contratto il Covid-19). Il 37% degli intervistati invece non ha indicato nessun politico.