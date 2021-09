24 set 2021 18:45

SPARANE UN'ALTRA, BERNARDO! - IL "CANDIDATO A PERDERE" DEL CENTRODESTRA A MILANO STA INFILANDO CAZZATE IN SERIE: TUTTO INIZIÒ CON LA PISTOLA PORTATA IN OSPEDALE, POI HA DETTO CHE È PRONTO AD AVERE UN NO VAX IN GIUNTA E SI È LAMENTATO DEI SOLDI CHE MANCANO PER LA CAMPAGNA CON UN AUDIO SUBITO USCITO DALLA CHAT RISERVATA - IL PEDIATRA CHE DOVEVA ESSERE SIMBOLO D'ECCELLENZA È STATO SCARICATO IN FRETTA PURE DAI SUOI: BEPPE SALA RINGRAZIA...