(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 15 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ammesso di aver commesso un "errore" nel chiedere di "mettere nel mirino" ("bullseye") Donald Trump all'inizio della scorsa settimana, giorni prima della sparatoria contro il suo rivale repubblicano. Una affermazione, quella del presidente Usa, criticata dopo l'attentato di sabato contro Donald Trump. "È stato un errore usare quella parola", ha detto Joe Biden in un'intervista alla Nbc. "Volevo dire: concentratevi su di lui, su quello che sta facendo."

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - In una intervista a Nbc News, Joe Biden ha difeso la sua decisione di restare in corsa, ricordando che è "solo tre anni più vecchio di Donald Trump", e che la sua acutezza mentale è "dannatamente buona". "Sono vecchio", ha ammesso Biden.

"Ma - ha proseguito - ho solo tre anni più di Trump, come prima cosa. E numero due, la mia acutezza mentale è dannatamente buona. Ho fatto più di quanto qualsiasi presidente abbia fatto da molto tempo in tre anni e mezzo. Sono disposto a essere giudicato su questo". Il presidente ha però riconosciuto che è legittima la domanda sulla sua età: "Capisco perché la gente dice: 'Dio, ha 81 anni. Ehi. Cosa farà quando avrà 83, 84 anni?' È una domanda legittima da porre", ha detto.

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Chi consulto su questioni come se rimanere in corsa o meno? Me stesso, lo faccio da molto tempo": cosi' Joe Biden in una intervista a Nbc.

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Non so se la sparatoria a Donald Trump ha cambiato la traiettoria delle elezioni": cosi' Joe Biden in una intervista a Nbc.

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - Joe Biden respinge l'idea di aver alimentato l'escalation della violenza politica in Usa, ribaltando la responsabilita' su Donald Trump: "come parli della minaccia alla democrazia, che è reale, quando un presidente dice cose come quelle che dice lui? Non dici nulla perché potrebbe incitare qualcuno?

Non sono io il tizio che ha detto di voler essere un dittatore il primo giorno del suo insediamento, o che ha rifiutato di accettare l'esito delle elezioni", ha detto in una intervista a Nbc News quando gli e' stato chiesto se avesse fatto un esame di coscienza sulla propria retorica.

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Non ho mai visto una circostanza in cui attraversi alcune parti rurali del paese, le persone hanno grandi cartelli e ancora cartelli di Trump... che dicono F(fuck, ndr)-Biden e un ragazzino lì che alza il dito medio": cosi' Joe Biden in una intervista a Nbc News sul 'mood' del Paese.

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - Il presidente Joe Biden ha offerto alcune nuove informazioni sulla sua conversazione con l'ex presidente Donald Trump dopo il tentativo di omicidio di sabato, definendo la chiamata "molto cordiale". "Gli ho detto quanto ero preoccupato e volevo assicurarmi di sapere come stava effettivamente", ha detto Biden in un'intervista con Lester Holt di Nbc News. "Ha detto che stava bene. E mi ha ringraziato per averlo chiamato. Gli ho detto che era letteralmente nelle preghiere di Jill e mie e che tutta la sua famiglia stava resistendo a tutto questo", ha raccontato.

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Mi sento al sicuro con il Secret Service". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Nbc news dopo le polemiche sull'attentato contro Donald Trump. Biden ha dichiarato di sentirsi "al sicuro con il Secret Service" ed ha elogiato gli agenti per aver "rischiato la vita". Quanto alle eventuali falle nella sicurezza sulla sparatoria contro Dolad Trump il presidente ha parlato di una "questione ancora aperta"

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - "Sono pronto per un secondo dibattito contro Donald Trump a settembre". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Nbc news. "Lo affronterò nel prossimo dibattito quando avremo deciso la data... a settembre", ha detto Biden a proposito di una nuova sfida tv comn Trump sottolineando di "non aver intenzione di dare un'altra performance di quel livello".

