17 mar 2023 19:04

LA STAGIONE DEI CACCIA È APERTA! – DOPO LA POLONIA ANCHE LA SLOVACCHIA INVIA 13 JET DA COMBATTIMENTO “MIG-29” ALL’ESERCITO UCRAINO. IERI IL PRESIDENTE POLACCO DUDA HA ANNUNCIATO PER LA PRIMA VOLTA L’INVIO DI AEREI DA COMBATTIMENTO DI UN PAESE NATO A KIEV, OGGI IL PREMIER HEGER LO HA SEGUITO – ZELENSKY ESULTA PER I VELIVOLI, I RUSSI ROSICANO (“VERRANNO DISTRUTTI”) E BIDEN OSSERVA DA LONTANO E NON SI SBILANCIA: PER ORA NIENTE JET “F-16” PER IL PRESIDENTE UCRAINO...