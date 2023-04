STALLO SU TIM – IN ATTESA DI SAPERE COSA DECIDERÀ IL BOARD SULLE DUE OFFERTE DI CDP E KKR SULLA RETE, ENTRAMBE GIUDICATE TROPPO BASSE, VIVENDI AFFILA LE ARMI: GIÀ OGGI POTREBBE ASTENERSI SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DEL MANAGEMENT. SULLA DECISIONE, ALEGGIA UNA POSSIBILE DISPUTA LEGALE SULLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA CESSIONE DELLA RETE CON UN’ASSEMBLEA ORDINARIA: I FRANCESI POTREBBERO ANCHE CHIAMARE IL BOARD A RISPONDERE DELLA VENDITA A UN PREZZO RITENUTO NON CONGRUO…

Estratto dell’articolo di Federico De Rosa per il “Corriere della Sera”

Piazza Affari boccia le offerte sulla rete Tim […]. All’indomani della presentazione delle nuove offerte da parte di Cdp-Macquarie e Kkr, i titoli Tim hanno perso in Borsa oltre l’8% scendendo a 0,28 euro.

L’impressione degli operatori è che i 21 miliardi messi sul tavolo dal fondo Usa e i 19,3 miliardi offerti da Cassa e dall’asset manager australiano siano troppo pochi per avere il via libera alla cessione, […] soprattutto da Vivendi che a più riprese ha fatto capire di non essere disponibile a «svendere» l’asset più importante di Tim, per il quale ha indicato un valore di 31 miliardi.

Oggi è in programma l’assemblea […] e i soci francesi dovrebbero a segnalare la loro insoddisfazione sulla gestione astenendosi dal voto sulla politica di remunerazione del management […] aumentando così il pressing in attesa di vedere le prossime mosse del board.

Il consiglio del 4 maggio potrebbe prendere tempo sulle offerte oppure lasciarle cadere […]. Di certo Vivendi bloccherebbe un’eventuale decisione di andare avanti con la vendita sottoponendola a un’assemblea.

Al di là della disputa legale in corso dietro le quinte tra la possibilità di procedere alla cessione della rete con una delibera dell’assemblea ordinaria — sostenuta da Tim e da entrambi gli offerenti — o straordinaria — come ritiene Vivendi —, i soci francesi potrebbero chiamare il board a rispondere della vendita a un prezzo ritenuto non congruo. Data la posta in gioco e vista l’entità delle offerte, secondo diversi osservatori è improbabile che il board vada allo scontro.

[…] Anche per Palazzo Chigi adesso diventa più difficile individuare una soluzione percorribile. Un probabile stallo sulla partita per la cessione dell’infrastruttura telefonica aprirebbe una nuova fase di incertezza per Tim.

Il ceo, Pietro Labriola […] potrebbe essere costretto a trovare un’alternativa per tenere in equilibrio i conti del gruppo. Sul mercato in molti ritengono che senza operazioni straordinarie potrebbe essere necessario un aumento di capitale per Tim non inferiore ai 5 miliardi. Strada non semplice da percorrere. Anche considerando la posizione di Vivendi […].

