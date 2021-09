STILE GRILLO - ALTRO CHE RANA O DELFINO, ECCO "L’IMPECCABILE" NUOTATA DI BEPPE MAO AL MARE DELLA SARDEGNA: MUTA ATTILLATA, OCCHIALINI E CUFFIETTA… DELLA NONNA, SI MUOVE QUATTO QUATTO NELL’ACQUA CON LE BRACCIA ALLA T-REX A STUDIARE L’AMBIENTE CIRCOSTANTE - DOPO LA SBRACCIATA, RIGUARDA COMPIACIUTO IL FILMATO DELLA SUA IMPRESA… - VIDEO

Da www.whoopsee.it

beppe grillo al mare in sardegna 2

Stile rana, stile delfino e da oggi stile Grillo. Eccolo in Sardegna.

Step 1. L’outfit. Impeccabile. Muta attillata, occhialini e cuffietta… della nonna.

beppe grillo al mare in sardegna 3

Step 2: L’approccio. Muoversi quatto quatto con le braccia alla T-Rex e studiare l’ambiente circostante

beppe grillo al mare in sardegna 10

Step 3: L’obiettivo. Cercare di restare a galla.

Step 4: L’autostima. Riguardare compiaciuto i video dell’impresa avvincente.

beppe grillo al mare in sardegna 11 beppe grillo al mare in sardegna 5 beppe grillo al mare in sardegna 9 beppe grillo al mare in sardegna 6 beppe grillo e signora al mare beppe grillo al mare in sardegna 4 beppe grillo al mare in sardegna 7 beppe grillo al mare in sardegna 12