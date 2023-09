27 set 2023 17:01

LA STORIA DI JAN MARSALEK È MEJO DE UN FILM DI JAMES BOND (E C'ENTRA ANCHE L’ITALIA) – ERA A CAPO DELLA BANDA DI CINQUE 007 AL SOLDO DI MOSCA ARRESTATI A FEBBRAIO IN INGHILTERRA PER SPIONAGGIO - MARSALEK, CHE LAVORAVA COME DIRETTORE OPERATIVO DELLA BANCA TEDESCA "WIRECARD" (MUOVENDOSI TRA BAVIERA, LIBIA E SIRIA) LASCIÒ UN BUCO DI 2 MILIARDI DI DOLLARI PRIMA DI SVANIRE NEL NULLA, POCHI MESI DOPO L'ARRESTO DEI SUOI UOMINI – LA FUGA DELL'UOMO (PROBABILMENTE IN RUSSIA) FU AGEVOLATA DA UN EX AGENTE DEI SERVIZI AUSTRIACI, EGISTO OTT, PER TANTISSIMI ANNI DI STANZA A ROMA, CHE RISULTA IN CONTATTO CON DIVERSI ESPONENTI DELLA SICUREZZA ITALIANA...