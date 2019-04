STRADA FACENDO – CAMBIA (DI NUOVO) IL CODICE DELLA STRADA! GLI SCOOTER 125 POTRANNO CIRCOLARE IN AUTOSTRADA, VIA IL DIVIETO DI FUMO IN AUTO E SANZIONI PIÙ LEGGERE PER CHI GUIDA CON IL TELEFONINO: ECCO TUTTE LE NOVITÀ – SULLE BICI CONTROMANO OGNI COMUNE FARÀ COME GLI PARE (AUGURI)

Emilio Pucci per “il Messaggero”

Nuovo codice della strada, il Parlamento si rimette in moto. La novità dell' ultima ora è che con la modifica del codice della strada sulle autostrade e le tangenziali potranno circolare anche gli scooter 125 (ossia i mezzi con cubatura fino a 149 cc), a patto che alla guida ci sia un maggiorenne.

ACCORDO

L' Italia è l' unico Paese nell' Unione europea ad avere questa limitazione alla circolazione. Verrà eliminata. E' una misura che appoggeranno sia M5S che la Lega nel testo base che domani verrà inviato agli altri gruppi parlamentari. E' già deciso che la discussione approdi in Aula a fine aprile, al massimo inizio maggio, ma intanto la maggioranza ha trovato un accordo nella Commissione Trasporti.

FUMO IN AUTO

L' unico punto discordante resta l' aumento della velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie (in presenza di asfalto drenante) chiesto dal partito di via Bellerio. M5S è contro questa proposta e porta in dote i dubbi di Motorizzazione e ministero dei Trasporti. La Lega potrebbe non fare le barricate più avanti, soprattutto in presenza di obiezioni dal punto di vista operativo, ma per ora tiene il punto. Concedendo che sulle strade extraurbane il limite di velocità, come accade in Francia, possa essere abbassato in alcuni tratti, così come chiesto dai pentastellati.

TELEFONINO

Un altro cambiamento adottato rispetto al piano originario riguarda le multe a chi viene sorpreso alla guida utilizzando smartphone o un telefonino. In un primo momento era prevista la sospensione della patente da due a sei mesi. Avverrà invece da sette giorni a trenta, e da uno a tre mesi nel caso di reiterazione dell' infrazione. Previste comunque multe salatissime (da 422 euro sino ad un massimo di 1.697), mentre la delega del governo prevede anche l' utilizzo del telelaser.

Eliminata anche la norma sul divieto di fumo, cancellata dal testo base. Altre misure previste: gratuità dei parcheggi destinati ai disabili, strisce rosa per le donne incinte, facilitazioni a chi colleziona auto storiche con l' abolizione della tassa di possesso e introduzione nel codice della strada dei mezzi categorizzabili di micro mobilità elettrica di piccola taglia come i segway, i monopattini, gli skate e gli hoverboard.

BICI CONTROMANO

Per quanto riguarda le bici contromano, lo spazio ad hoc per le due ruote davanti ai semafori e allo stop agli incroci e l' utilizzo delle botticelle saranno le amministrazioni comunali a decidere. Viene lasciata dunque libertà ai primi cittadini. Maggiori poteri anche alla polizia stradale che quando e se lo riterrà opportuno potrà sempre effettuare rilievi per capire se un automobilista ha assunto sostanze stupefacenti mentre ora questa discrezionalità è possibile solo se il guidatore manifesta segni di alterazione.

Vengono posti paletti per i trasporti eccezionali, con misure volte ad evitare il sovraccarico dei mezzi pesanti (potranno caricare pezzi unici), anche per non causare danni al manto stradale.

MEZZI PESANTI

Per quanto riguarda i mezzi pesanti la revisione andrà fatta anche ai rimorchi. Lega e M5S puntano inoltre ad inasprire le sanzioni per chi va in giro senza assicurazione (possibile un raddoppio delle sanzioni) e al divieto per chi abbia stabilito la residenza o la sede dell' impresa in Italia da oltre 60 giorni di girare con un veicolo immatricolato dall' estero. Via libera alle moto elettriche in autostrada. Nessun obbligo di utilizzare anche di giorno le luci anabbaglianti fuori dai centri abitati.

Per i motociclisti si valuta l' obbligo di dotarsi di abbigliamento tecnico protettivo, per i ciclisti - potranno circolare nelle corsie gialle attualmente riservate a taxi e autobus - quello di indossare il casco. Il testo anticipano i due relatori della maggioranza, Scagliusi per M5S e Donina per la Lega è aperto ancora alle proposte dell' opposizione.

