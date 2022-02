LA STRATEGIA DEL “PORCOSPINO” – È IL NOME IN CODICE DELLA DOTTRINA ATTORNO ALLA QUALE SI REGGE LA (FRAGILE) DIFESA DI TAIWAN. ORA, BIDEN L’HA RICICCIATA PER L’UCRAINA. L’OBIETTIVO È RENDERE “INOCCUPABILE” IL TERRITORIO, TRAMITE LA RESISTENZA, OPERAZIONI DI GUERRIGLIA ASIMMETRICA E PESANTI CYBER ATTACCHI – VIDEO: GLI HACKER DI ANONYMOUS SONO RIUSCITI NELL’IMPRESA DI HACKERARE TUTTE LE TV RUSSE, E TRASMETTONO…

"I canali della TV di stato russa sono stati hackerati e ora trasmettono la realtà di ciò che sta accadendo in Ucraina". Anonymous ha rivendicato sui social l'attacco hacker alla Russia.

joe biden annuncia sanzioni contro la russia

2 - USA "SANZIONI O GUERRA MONDIALE" BIDEN PUNTA SULLA CYBERWAR

Alberto Simoni per “La Stampa”

«Le sanzioni - ha detto Biden intervistato dal podcaster Brian Tyler Cohen - sono l'unico modo per punire la Russia ed evitare la Terza guerra mondiale». L'invio di soldati per contrastare Putin è una linea invalicabile, ribadisce la Casa Bianca in sintonia con gli alleati.

Tutto il resto però è nel ventaglio delle opzioni americane, siano le sanzioni «così Mosca paga per quello che sta facendo», o il sostegno con ogni mezzo alla resistenza ucraina. E su questo Washington si sta muovendo concretamente.

L'avanzata russa ha subìto una frenata e il Pentagono ha evidenziato che Putin è dovuto ricorrere a quasi tutti gli effettivi schierati ai confini. Quello che nei piani originari, comunque, doveva essere un "blitzkrieg", sta cambiando volto offrendo scenari di intervento per gli Usa e gli alleati.

la tv russa hackerata da anonymous 3

Il Pentagono ha rispolverato e adattato all'Ucraina la "Dottrina del Porcospino", quella attorno alla quale - nel documento strategico Quadrennial Defense Review - si regge la difesa di Taiwan: cambiano gli scenari e l'avversario, ma non il sensodi rendere "in-occupabile" il territorio prolungando la resistenza tramite operazioni di "guerriglia asimmetrica" e danneggiando la catena logistica russa per rallentare l'avanzata.

vladimir putin

Ieri il ministero della Difesa di Kiev ha impartito ordini ai combattenti civili: distruggete ponti e strade se ci sono colonne di tank russi in avanzamento; bruciate boschi e sparate alle gomme dei mezzi di trasporto militari. Sono state date anche le istruzioni per fare le molotov.

ATTACCHI RUSSI IN UCRAINA

La ferrovia che collega Ucraina e russa è stata fatta saltare in aria. Sono azioni di guerriglia basica che però consentono di guadagnare tempo in attesa che gli aiuti dell'occidente possano giungere e avere un impatto sulla dinamica del conflitto. Il presidente Zelensky nella serata di Kiev ha detto che «oggi i russi non hanno fatto passi avanti».

ELMETTO DI UN MILITARE FORATO DA UN PROIETTILE A KIEV

La strategia Usa del "Porcospino" si regge su tre pilastri: recapitare armi letali agli ucraini; addestramento da remoto all'utilizzo di sistemi anti-carro più sofisticati; infine il ricorso alla cyberwar contro la Russia. Sulla scrivania di Biden sono arrivate diverse opzioni per lanciare massicci cyberattacchi per diminuire le capacità belliche delle truppe russe.

la tv russa hackerata da anonymous 2

A riferire dei piani è stata la Nbc che cita fonti a conoscenza del report. L'operazione prevede il ricorso alle più potenti cyber-armi e per vastità ricorda l'attacco Stuxnet condotto dal 2007 al 2010 ai software iraniani del nucleare.

battaglia a kharkiv 2

Gli obiettivi sono: bloccare Internet in Russia; colpire la rete elettrica e manomettere gli scambi ferroviari per impedire i rifornimenti delle truppe. Uno dei punti chiave è «danneggiare ma non distruggere» le infrastrutture con attacchi cyber restando sotto la soglia di guerra. L'intenzione è colpire senza scatenare una rappresaglia russa e ottenere il massimo effetto sul terreno.

la tv russa hackerata da anonymous 5

Nel 2019 gli americani erano riusciti a colpire la rete elettrica russa, era una dimostrazione di forza per lanciare un messaggio ai russi. Questa volta le operazioni hanno un risvolto militare e vanno ben oltre, per esempio, gli attacchi compiuti ieri da Anonymous che ha colpito emittenti tv, social media e agenzie governative, fra cui il sito del Cremlino.

soldati ucraini

Servono a spaccare la catena di comando militare e la logistica sul terreno. Alla quale contribuisce poi un altro aculeo del "Porcospino": le armi. L'Amministrazione Usa ha disposto venerdì sera 600 milioni di dollari di aiuti: 250 in assistenza e 350 in armi. Ci sono missili Javelin anti-tank, pistole e fucili di medio calibro e visori notturni.

I russi controllano, anche se non del tutto, i cieli ucraini, quindi sono escluse le operazioni con i cargo. Le armi saranno consegnate via terra dalla Polonia catapultata in prima linea come fu il Pakistan, serbatoio logistico ai tempi del sostegno Usa ai mujaheddin afghani contro l'Urss negli anni '80.

la tv russa hackerata da anonymous 4

La strategia Usa trova pieno consenso fra gli alleati: il cancelliere tedesco Olaf Scholz ieri ha vinto le ultime resistenze e acconsentito, tramite una triangolazione con l'Olanda, di recapitare a Kiev 1000 lanciarazzi Rpg e 500 missili terra-aria; il Belgio ha dato 2mila mitragliatori e benzina, l'Olanda Stinger anti-aerei. Una mobilitazione per Kiev. Senza soldati sul terreno.

