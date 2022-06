29 giu 2022 15:09

STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI – MATTIA FELTRI IN LODE DELLA “ADORABILE” SEZIONE SUI BACI” DI “ANTEPRIMA” BY GIORGIO DELL’ARTI: “LAETITIA CASTA DA RAGAZZA BACIAVA UNA SUA COETANEA, MA PER IMPRATICHIRSI; ELISABETTA CANALIS DIEDE IL SUO PRIMO BACIO A QUATTORDICI ANNI, CONCEDENDO L'ONORE AL BULLO DELLA SCUOLA; IN AMERICA NIENTE BACI, E MEGLIO ANCHE NON PORGERE LA MANO: NO TOUCHING, NIENTE CONTATTO FISICO” – “C'È UNA FOTO DI MATTEO SALVINI CHE BACIA UN CACIOVALLO; ED ECCOCI FINALMENTE DAVANTI A UN BACIO ETEROSESSUALE…”