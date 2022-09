STURM UND TRUMP! NEI DOCUMENTI SEQUESTRATI ALL'EX PRESIDENTE USA NELLA SUA ABITAZIONE DI MAR-A-LAGO CI SONO I SEGRETI NUCLEARI DI UN PAESE STRANIERO – LA RIVELAZIONE DEL WASHINGTON POST: "OLTRE AI DOSSIER SULLE POSSIBILI SCOPATINE DI MACRON, IL PUZZONE TENEVA IN CANTINA DEI DOCUMENTI CLASSIFICATI AI QUALI POCHISSIME PERSONE POTEVANO AVERE ACCESSO" – NON SI SA QUALE SIA IL PAESE ESTERO COINVOLTO MA GLI STATI UNITI NON CI FANNO UNA BELLA FIGURA, E’ COSI’ FACILE PORTARSI A CASA I SEGRETI NUCLEARI DEGLI ALTRI? - VIDEO

Da www.open.online.it

donald trump

Nelle carte top secret sequestrate a Donald Trump durante la perquisizione della sua residenza a Mar-a-Lago ci sono anche i segreti nucleari di un paese straniero. A farlo sapere è oggi il Washington Post, che rivela anche che alcuni di questi documenti dettagliano operazioni segrete Usa a conoscenza di un ristrettissimo numero di persone e che sono custodite sotto chiave. Quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi.

washington post esclusiva

Erano invece conservati a Mar-a-Lago in un luogo insicuro, oltre 18 mesi dopo la fine del mandato dell’ex presidente pronto a correre di nuovo per la guida del paese. Il tycoon ha reagito alla perquisizione facendo causa al governo degli Stati Uniti. E la scorsa settimana il Dipartimento di Giustizia li ha pubblicati.

scatole piene di documenti a mar a lago

In teoria soltanto il presidente e alcuni membri del governo possono autorizzare altri funzionari a conoscere i dettagli di queste attività. Tanto che molti alti dirigenti della sicurezza nazionale non ne vengono a conoscenza.

documenti top secret trovati dall fbi a mar a lago

Le fonti del WaPo non identificano quale sia il governo straniero in questione. E nemmeno spiegano dove siano stati trovati i documenti. Il quotidiano aveva già riportato che l’Fbi stava cercando qualsiasi documento classificato riguardante armi nucleari. Dopo la pubblicazione della notizia, Trump aveva risposto che «la questione delle armi nucleari è una bufala», come pure a suo avviso il Russiagate e i due impeachment subiti.

perquisizione fbi mar a lago

Alla fine di agosto è però emerso che tra i documenti sequestrati dall’Fbi nella tenuta di Trump ce n’era anche uno denominato «Informazioni sul Presidente della Francia». In alcune occasioni Trump si è vantato di conoscere dettagli illeciti sulla vita privata di Emmanuel Macron. Sia i funzionari francesi sia quelli statunitensi si sarebbero messi subito al lavoro per capire che tipo di informazioni avesse Trump su Macron e sul governo francese e per capire se si trattasse di un pericolo per la sicurezza nazionale.

DONALD TRUMP EMMANUEL MACRON mar a lago elenco dei documenti ritrovati a mar a lago