MINISTRO A 4 CORSIE - EX BERSANIANA, EX LETTIANA, IL NUOVO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE PAOLA DE MICHELI È STATA ANIMATRICE DEL LETTIANO 'VEDRÒ' E SI PORTA DIETRO OTTIME RELAZIONI CON IL CAPITALISMO ITALIANO – NON A CASO ATLANTIA (LA HOLDING DEI BENETTON CHE CONTROLLA AUTOSTRADE) HA FESTEGGIATO LA NOMINA DELLA PIACENTINA CON UN +6% IN BORSA. E LA REVOCA DELLA CONCESSIONE SI TRASFORMA IN...