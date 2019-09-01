giuseppe conte riccardo fraccaro giancarlo giorgetti giuseppe conte riccardo fraccaro giancarlo giorgetti
SUCCEDE SOLO A SE STESSO - MA LA SCENEGGIATA DELLA CAMPANELLA, NON POTEVAMO RISPARMIARCELA? NO! IL RITO DEL PASSAGGIO TRA UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E L'ALTRO È STATO ''RISOLTO'' CON GIORGETTI, SOTTOSEGRETARIO USCENTE DI PALAZZO CHIGI, CHE PASSA LA CAMPANELLA AL CONTE-BIS, AFFIANCATO DALL'ENTRANTE RICCARDO FRACCARO-
giuseppe conte riccardo fraccaro giancarlo giorgetti giuseppe conte riccardo fraccaro giancarlo giorgetti
OVVIAMENTE IL QUIRINALE SMENTISCE LA TELEFONATA DELLA MERKEL ''DELUSA'' DALLA NOMINA DI GIGGINO DI MAIO AL MINISTERO DEGLI ESTERI: ''NON È AVVENUTA ALCUNA TELEFONATA TRA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CANCELLIERA MERKEL''
VIDEO! PIAZZALE LORETO ON THE BEACH - “SALVINI? UN BULLO DA PAESE, HA SBAGLIATO TUTTO”, PASSANO GLI ANNI MA NON CAMBIANO GLI ITALIANI: DOPO IL TRIONFO DI UN MESE FA, AL “PAPEETE” DI MILANO MARITTIMA VA IN SCENA IL CALCIO DELL’ASINO NEI CONFRONTI DEL LEADER SCONFITTO - “UN PICCOLO BAUSCIA, PRESENTUOSO E MAL CONSIGLIATO” – E CHI SI FACEVA I SELFIE CON LUI, OGGI DICE: "QUELLO SCATTO E' STATO UN ESERCIZIO DI STILE, FINE A SE STESSO" – VIDEO
GIORNO 1 DELL’ERA GIALLO-ROSÉ: SALVINI È INDAGATO PER DIFFAMAZIONE E MIMMO LUCANO PUÒ TORNARE A RIACE – LA QUERELA DEL CAPITONE È RELATIVA ALLA DENUNCIA DI CAROLA RACKETE, IN CUI SI CHIEDEVA PURE IL SEQUESTRO DEGLI ACCOUNT SOCIAL DELL’EX MINISTRO - IL TRIBUNALE DI LOCRI HA ACCOLTO L’ISTANZA DELL’EX SINDACO DI RIACE E GLI HA REVOCATO L’ESILIO
IL VELENO E' NELL'ALLUSIONE - MARINA BERLUSCONI SCRIVE UNA DURA LETTERA AL ''CORRIERE'' DOPO I RISULTATI DELL'AUTOPSIA SU IMANE FADIL: ''ALLUDERE CHE MIO PADRE FOSSE IL MANDANTE DELL'AVVELENAMENTO DI UNA 'TESTE CHIAVE', CHE PERALTRO AVEVA DETTO TUTTO QUELLO CHE VOLEVA IN QUEI PROCESSI-GOGNA, E' STATO QUALCOSA DI...''
MINISTRO A 4 CORSIE - EX BERSANIANA, EX LETTIANA, IL NUOVO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE PAOLA DE MICHELI È STATA ANIMATRICE DEL LETTIANO 'VEDRÒ' E SI PORTA DIETRO OTTIME RELAZIONI CON IL CAPITALISMO ITALIANO – NON A CASO ATLANTIA (LA HOLDING DEI BENETTON CHE CONTROLLA AUTOSTRADE) HA FESTEGGIATO LA NOMINA DELLA PIACENTINA CON UN +6% IN BORSA. E LA REVOCA DELLA CONCESSIONE SI TRASFORMA IN...