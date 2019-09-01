SUCCEDE SOLO A SE STESSO - MA LA SCENEGGIATA DELLA CAMPANELLA, NON POTEVAMO RISPARMIARCELA? NO! IL RITO DEL PASSAGGIO TRA UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E L'ALTRO È STATO ''RISOLTO'' CON GIORGETTI, SOTTOSEGRETARIO USCENTE DI PALAZZO CHIGI, CHE PASSA LA CAMPANELLA AL CONTE-BIS, AFFIANCATO DALL'ENTRANTE RICCARDO FRACCARO

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