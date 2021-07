TA-ROCCO CASALINO SEI STATO NOMINATO: IL POSTO È A RISCHIO! LO SPIN DOCTOR, DOPO ESSERE USCITO DA PALAZZO CHIGI INSIEME AL SUO SOTTOPOSTO GIUSEPPE CONTE, POTREBBE TROVARE IN UN CESTINO I SUOI ACCORDI DI COLLABORAZIONE COME TV COACH CON I GRUPPI PENTASTELLATI DI CAMERA E SENATO. E IL POSTO DI CASALINO DOVREBBE ANDARE ALLA CANTAUTRICE ROMANA NINA MONTI, FEDELE A GRILLO. MALE CHE VADA C' È IL REDDITO DI CITTADINANZA…

Gustavo Bialetti per "la Verità"

giuseppe conte e rocco casalino

«Rocco sei stato nominato».

È questa la vocina che sta togliendo il sonno a Casalino.

Anche se oggi l' ingegnere elettronico italocrucco col tesserino da giornalista non rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello, ma dal Parlamento.

L' incubo di Tarocco (copyright Dagospia), che ieri ha spento 49 candeline arcobaleno, è infatti quello di perdere l' ennesimo contratto da sogno strappato alla politica italiana, approfittando del suo stato comatoso (vedi alla voce Movimento 5 stelle). Roba da far impallidire Mino Raiola e Gigio Dollarumma.

rocco casalino con giuseppe conte

Lo spin doctor, dopo essere uscito da Palazzo Chigi (trascinando un orrendo tavolino stracolmo di microfoni) insieme al suo sottoposto, Giuseppe Conte, potrebbe trovare in un cestino i suoi accordi di collaborazione come tv coach con i gruppi pentastellati di Camera e Senato.

Si tratta di incarichi ben remunerati che risalirebbero a qualche mese fa, quando le parti in causa speravano che il passaggio di consegne da Grillo a Conte potesse avvenire senza nemmeno un vaffa (illusi!). Mentre oggi il comico ligure è ufficialmente in guerra, visto che Casalino sta spiegando a Giuseppi come si frega un Movimento di scappati di casa al suo fondatore. E il posto di Tarocco dovrebbe andare alla cantautrice romana (è tutto vero) Nina Monti, fedele all' Elevato.

beppe grillo nina monti

Siamo sicuri comunque che l' inventore delle dirette Facebook in ritardo può dormire tranquillo. Un ruolo nel nuovo partito dell' avvocato del padel lo troverà sicuramente. D' altronde se ti spacci per esperto di comunicazione e dopo la caduta del ponte Morandi (43 morti) inondi i giornalisti di note vocali, pregandoli (a bestemmie) di non rovinarti il Ferragosto, vuol dire che non hai paura di niente.

Male che vada c' è il reddito di cittadinanza.

rocco casalino scappa dalle domande

rocco casalino ROCCO CASALINO