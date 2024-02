TAJANI FA IL MODERATO, MA STRINGI STRINGI È SEMPRE AL SERVIZIO DEI SOVRANISTI – SUL CASO ILARIA SALIS, IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ALLA CAMERA, HA MINIMIZZATO: “LE SUE CONDIZIONI SONO IN NETTO MIGLIORAMENTO. EVITIAMO DI TRASFORMARE UNA QUESTIONE GIUDIZIARIA IN UN CASO POLITICO. UNA MISSIVA DEL GOVERNO ITALIANO SAREBBE IRRITUALE E IRRICEVIBILE. LA DECISIONE SPETTA AL LEGALE UNGHERESE” - E POI RINCARA LA DOSE: "L'AMBASCIATA NON E'UN LUOGO ADEGUATO AI DOMICILIARI PERCHE'..." - VIDEO

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/02/08/ilaria-salis-tajani-ambasciata-non-e-adatta-per-i-domiciliari-bagarre-in-aula-poi-attacca-non-si-trasformi-questione-giudiziaria-in-caso-politico/7439077/

Estratto dell’articolo di Carlotta De Leo per il “Corriere della Sera”

antonio tajani

«Ci siamo adoperati fin dal primo giorno per il caso di Ilaria Salis, ben prima che diventasse oggetto di polemiche politiche». E ora, grazie all’impegno della diplomazia, le condizioni detentive sono in «netto miglioramento» dal punto di vista igienico e sanitario.

Lo ha detto ieri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una informativa urgente alle Camere sulla vicenda dell’attivista in carcere in Ungheria da un anno che ha provocato duri attacchi dell’opposizione. «Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria, regolata da norme nazionali ed europee, in un caso politico che non fa il bene della signora Salis», la linea del responsabile della Farnesina. che poi ha ribadito: la richiesta dei domiciliari spetta al legale ungherese.

ilaria salis - diario del primo anni in carcere a budapest 3

Una «missiva del governo italiano per chiedere misure alternative al carcere» sarebbe «irrituale e irricevibile». «La decisione sullo stato di libertà dell’indagato compete solo al giudice ungherese» ha detto Tajani.

E ha chiarito che «l’unica via percorribile per un reato commesso in uno stato membro dell’Unione europea è quella delle regole»: quindi, prima Salis ottiene i domiciliari in Ungheria, e poi si può chiedere che li sconti in Italia.

ILARIA SALIS

L’ambasciata d’Italia, poi, «non è un luogo adeguato» ai domiciliari perché «ci sono documenti riservati» e «servirebbero lavori per creare un’apposita area di detenzione e un incremento dei carabinieri».

Insomma, «è una questione di sicurezza nazionale» ha spiegato.

Parole che non sono piaciute all’opposizione e hanno provocato scintille in Aula come l’acceso botta e risposta con il deputato dem Peppe Provenzano: «Quali sarebbero i problemi di sicurezza? Avete paura ci siano neonazisti in ambasciata?» ha chiesto provocatoriamente Provenzano. […]

ILARIA SALIS ROBERTO E ILARIA SALIS ROBERTO SALIS - PADRE DI ILARIA SALIS FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E ILARIA SALIS - VIGNETTA BY VUKIC ILARIA SALIS Carmen Giorgio - ex compagna di cella di ilaria salis LA DETENZIONE DI ILARIA SALIS - VIGNETTA BY ELLEKAPPA antonio tajani ilaria salis - diario del primo anni in carcere a budapest 2 ILARIA SALIS ilaria salis - diario del primo anni in carcere a budapest 4 antonio tajani antonio tajani foto di bacco (6) umberto vattani antonio tajani foto di bacco ANTONIO TAJANI antonio tajani carlo nordio antonio tajani carlo nordio