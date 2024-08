TAJANI HA LANCIATO LA CAMPAGNA D’ESTATE PER ROMPERE LE PALLE A MELONI E SALVINI – FORZA ITALIA INSISTE SULLO IUS SCHOLAE, RILANCIANDO LA PROPOSTA E FACENDO SPONDA CON IL PD – IN FRATELLI D’ITALIA SONO PARECCHIO INCAZZATI E NON LO NASCONDONO. IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, TOMMASO FOTI: “CHE L’OPPOSIZIONE PROVI A DIVIDERE LA MAGGIORANZA È SCONTATO, MA SPETTA A QUEST’ULTIMA NON FARSI TIRARE PER LA GIACCA” – TAJANI AGISCE SU MANDATO DI PIER SILVIO E MARINA BERLUSCONI CHE HANNO ORDINATO: “GLI ALLEATI NON CI DEVONO DARE PER SCONTATI” – LO SCONTRO TRA FORZA ITALIA E FDI È ANCHE SULLA MODIFICA DELLA LEGGE SEVERINO…

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

ANTONIO TAJANI ELLY SCHLEIN

Il mandato della famiglia Berlusconi affidato ai vertici di Forza Italia dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset e le frasi sul «rinnovamento» dette da Pier Silvio è stato chiaro: «Non ci devono dare per scontati». Riferito in particolare a Lega e Fratelli d’Italia nell’azione di governo e parlamentare.

E così il segretario Antonio Tajani ha dato il via alla campagna d’estate, che continuerà anche in autunno su alcuni temi “nuovi”: dall’alleggerimento della situazione nelle carceri al raffreddamento dell’autonoma differenziata, passando per l’abolizione della Severino per i politici condannati in primo grado.

ANTONIO TAJANI - MATTEO SALVINI - MEME BY VUKIC

Ma su tutto Forza Italia sta rilanciano quotidianamente l’approvazione di una riforma della cittadinanza che allarghi le maglie e apra almeno allo ius scholae :cioè all’anticipazione, per chi è nato nel nostro Paese e frequenta la scuola, del diritto a diventare cittadini italiani prima dei 18 anni. Facendo in questo caso sponda con l’opposizione, a partire dal Partito democratico che a settembre è pronto a portare una proposta in aula [...]

Forza Italia continua a rilanciare l’argomento: un pressing costante iniziato tre giorni fa con l’annuncio di una possibile riforma da parte del vicepremier azzurro e che continua giornalmente. Tanto che da Fratelli d’Italia iniziano a innervosirsi e il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti, su mandato della premier Giorgia Meloni, avvisa l’alleato: «Che l’opposizione provi a dividere la maggioranza è scontato, ma spetta a quest’ultima non farsi tirare per la giacca e realizzare, con serietà e pragmatismo, il programma che con il loro voto gli elettori hanno approvato — dice Foti — evitando di dividersi su temi che la sinistra oggi ritiene fondamentali, salvo averli accuratamente ignorati quando era maggioranza». [...]

antonio tajani e giorgia meloni al senato

E gli azzurri non sembrano avere intenzione di mollare la presa: altro segnale sul «non ci devono dare per scontati». Ieri è stata la volta del deputato Alessandro Cattaneo, a onore del vero tra i primi a parlare di ius scholae: «Una delle caratteristiche vincenti del centrodestra è sempre stato il pragmatismo. Ecco, si osservi la realtà e si migliori una legge per cui chi compie due cicli scolastici, chi cresce fianco a fianco con i nostri figli sia riconosciuto come italiano a tutti gli effetti. Questa è buona integrazione ed è fatto positivo per tutti». [...]

In questo scenario l’opposizione invita a portare le proposte in aula capendo che si può spaccare la maggioranza. Non solo il Pd, ma anche Azione, Iv e i 5 stelle sono pronti a votare laius scholae: «Bene la riapertura del dibattito sulla cittadinanza, ora lavoriamo tutti insieme a una nuova legge», dice Raffaella Paita presidente de senatori renziani.

ius scholae 4

Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle: «La mia proposta di legge è depositata da inizio legislatura, è la stessa proposta approdata in aula nella scorsa legislatura anche con l’aiuto di Forza Italia e sono disposta a lavorare con tutti, anche partendo da un testo comune e non dal mio, pur di approvarla », dice Vittoria Baldino, vice capogruppo M5S a Montecitorio.

antonio tajani elly schlein ius scholae 8