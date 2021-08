CON-TE O CONTRO DI TE? – LA DESISTENZA DI “GIUSEPPI”, CHE A ROMA NON VUOLE METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE A GUALTIERI, FA DRIZZARE I CAPELLI ALLA RAGGI: “ADESSO CHIEDO AIUTO A GRILLO” - LA POSSIBILITÀ CHE I DUE STIANO TRAMANDO SUL SOSTEGNO DEL M5S AL BALLOTTAGGIO AL PIDDINO, IN CAMBIO DEL SEGGIO DI ROMA-CENTRO PER L’AVVOCATO DI PADRE PIO, È STATA SMENTITA, MA LA SINDACA SI È MOLTO INFASTIDITA – INTANTO I FUORIUSCITI FILO-DIBBA SCRIVONO A TRAVAGLIO

GIUSEPPE CONTE ALLA FESTA DI COMPLEANNO DELLA RAGGI

Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

Nel M5s raccontano che la reazione dell'entourage di Virginia Raggi sia arrivata proprio dopo aver letto la smentita, diffusa mercoledì da Giuseppe Conte, della notizia di uno scambio tra il nuovo leader del Movimento e il candidato sindaco di Roma del Pd Roberto Gualtieri: a Gualtieri il sostegno grillino al ballottaggio, a Conte un seggio blindato a Montecitorio, quello di Roma Centro, ora occupato dall'ex ministro dell'Economia.

giuseppe conte roberto gualtieri mes

Ed ecco che mentre il presidente pentastellato smentiva, ribadendo l'appoggio alla Raggi per la corsa al Campidoglio, negli ambienti più vicini alla sindaca saliva la febbre della rabbia. La stessa prima cittadina è descritta come molto infastidita dall'atteggiamento dell'ex premier.

enrico michetti roberto gualtieri virginia raggi carlo calenda foto di bacco

Blando l'entusiasmo in vista della campagna elettorale, strategico il rapporto con Gualtieri, insufficiente la rettifica dettata alle agenzie. Più si avvicina la fase calda della sfida romana e più cresce l'insofferenza della sindaca per gli incroci pericolosi tra Conte e il Pd. «Adesso chiedo aiuto a Grillo», è il messaggio che arriva dal bunker del Campidoglio.

grillo raggi

Il Garante potrebbe essere la variabile impazzita nel percorso verso il voto del 3 e 4 ottobre, un fattore perturbante per la leadership contiana. Da Roma si riproporrebbe subito il dualismo che stava mandando gambe all'aria la rifondazione del M5s. Grillo e Conte. Il comico in prima linea, l'avvocato a fare il compitino.

alessandro di battista virginia raggi

Attento a non pestare i piedi a Gualtieri, perché l'ex titolare del Mef nel Conte bis è uno degli interlocutori privilegiati nel Pd per il neo leader stellato. Impossibile, dunque, che il giurista foggiano vada all'attacco del candidato del centrosinistra. Con un Pd spaccato e un Enrico Letta incerto, Conte deve coltivare i rapporti nel campo dem se vuole credere nel sogno del ritorno a Palazzo Chigi.

DI BATTISTA CONTE 1

Non strappare ancora, senza piegarsi al governismo filo-Draghi. Questo è il mantra dell'ex premier. Il cunicolo angusto in cui si muove Conte per evitare di trasformarsi in una meteora dei Palazzi. Il Fatto Quotidiano è un asset cruciale per i contiani. Proprio il quotidiano diretto da Marco Travaglio è l'obiettivo di una lettera polemica dei deputati di Alternativa c'è, gli ex grillini passati all'opposizione.

Di Battista Travaglio

«Dispiace che un attento osservatore di ciò che accade dentro e fuori dai palazzi della politica, quale lei è non si sia affatto reso conto che in questi mesi ci siamo battuti per impedire diverse nefandezze portate avanti da questo Governo», scrivono gli ex M5s a Travaglio. «Non si è reso conto che nessuna miglioria è stata apportata all'improcedibile riforma Cartabia e soprattutto che chi racconta trionfalmente di averla migliorata, in realtà non ha fatto proprio un bel nulla?», il siluro a Conte.

Post Andrea Severini

E sul sottosegretario Claudio Durigon, oggetto di una campagna del Fatto per costringerlo alle dimissioni: «È da maggio che chiediamo con una mozione di sfiducia le dimissioni di Durigon, ma solo adesso diventa urgente il suo allontanamento».

Più che al Campidoglio, Conte ha la testa in Puglia. La sua regione per l'avvocato è un laboratorio politico. A partire dalle prossime amministrative. A ottobre andranno al voto 54 comuni pugliesi (13 sopra i 15mila abitanti tra cui Foggia) e i contiani, con l'aiuto dell'avvocato amico di Guido Alpa Luca Di Donna, si stanno muovendo per organizzare liste civiche. Si punta a coinvolgere professionisti, avvocati, imprenditori. La società civile di Conte, oltre il M5s e con uno sguardo alle liste delle politiche.

