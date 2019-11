TE LO DO IO L'ANTISEMITISMO! - SALVINI, NARDELLA E CARRAI UNITI PER ISRAELE: ''SEMPRE VICINI AL SUO POPOLO''. L'OCCASIONE ERA L'INAUGURAZIONE DEL CONSOLATO ONORARIO DI FIRENZE, CHE SARÀ GUIDATO DAL (FU?) RENZIANISSIMO CARRAI, CON LA CHIRICO CHE HA PORTATO ANCHE IL LEADER LEGHISTA OLTRE ALL'AMBASCIATORE D'ISRAELE DROR EYDAR E A FIAMMA NIRENSTEIN. LA RISPOSTA DEL CAPITONE A CHI GLI VOLEVA APPIOPPARE GLI INSULTI ALLA SEGRE: ''L'ANTISEMITISMO È PIÙ UN PROBLEMA DELLA SINISTRA''

ISRAELE: CARRAI, ITALIANI MOLTE VOLTE LO VEDONO CON SOSPETTO

matteo salvini marco carrai

(ANSA) - Gli italiani "hanno sempre visto con un certo sospetto Israele, e molte volte purtroppo ancora oggi associano il nome di Israele a qualcosa di oscuro", mentre è un paese che ha "voglia di vivere, intraprendere e innovare" Lo ha affermato Marco Carrai, nuovo console di Israele per Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna, al convegno 'Italia - Israele: un legame nella storia' organizzato a Firenze in occasione dell'apertura del consolato, alla presenza dell'ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar e a cui partecipa anche Matteo Salvini.

"Questa carica - ha spiegato Carrai - non la considero onorifica, ma qualcosa che mi impegna a far capire sempre più cosa sia Israele e il popolo ebraico: e le due cose coincidono, chi immagina che siano qualcosa di diverso non ha capito niente del popolo ebraico e della storia dell'umanità". L'impegno del neoconsole, che come imprenditore nel campo della cybersecurity ha rilevanti interessi in Israele, sarà anche per "far scoprire Israele, le sue innovazioni che la rendono la 'startup nation', e cosa sia la sua cultura, la voglia di vivere, intraprendere e innovare, in un Paese sempre in equilibrio, lo vediamo purtroppo anche in queste ore, tra ciò che è la vita e ciò che al di là, e comunque sempre sotto attacco".

ISRAELE: SALVINI, PER SEMPRE VICINO AL SUO POPOLO

platea

(ANSA) - "Sempre e per sempre vicino al popolo d'Israele che è un baluardo di democrazia in una terra martoriata anche in queste ore dai missili e dai morti. Ringrazio anche la comunità fiorentina che ospita un consolato che sarà un presidio di libertà, democrazia e anche di commercio e di interscambio utile nel momento in cui in Europa Israele viene isolata nel silenzio generale". Lo ha detto Matteo Salvini a Firenze dove partecipa al convegno 'Italia-Israele: un legame nella storia'.

SALVINI,ANTISEMITISMO È PIÙ UN PROBLEMA DELLA SINISTRA

dror eydar matteo salvini

(ANSA) - "A Napoli è appena stata nominata assessore alla cultura una signorina dei centri sociali che ritiene che Israele sia un Paese nazista. Quindi probabilmente il problema dell'antisemitismo sta più a sinistra che altrove". Lo ha detto Matteo Salvini, a Firenze parlando di antisemitismo. "E' chiaro che Firenze non è Napoli, però la giunta de Magistris ha imbarcato questa settimana la signorina De Majo come assessore alla cultura di una delle più importanti città italiane che continua a scrivere sui social che i sionisti sono dei nazisti e che Israele è un regime nazista".

ISRAELE: PACIFICI, CON CARRAI SPERO PIÙ AZIENDE ITALIANE

dror eydar matteo salvini

(ANSA) - "Guardando le scritte di aziende internazionali in Israele vedo che mancano troppe grandi realtà italiane: mi auguro che il consolato di Marco possa essere un volano per la messa 'a terra' di relazioni di questo tipo". Lo ha affermato Jonathan Pacifici, presidente del Jewish Economic Forum, al convegno 'Italia - Israele: un legame nella storia' organizzato a Firenze in occasione dell'apertura del consolato onorario nel capoluogo toscano guidato da Marco Carrai. Al convegno ha partecipato, fra gli altri, l'ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, e ha presenziato il segretario della Lega Matteo Salvini.

dror eydar annalisa chirico

"Credo che capire l'importanza strategica - ha proseguito Pacifici - che Israele ha nei rapporti istituzionali, tra due nazioni amiche che hanno molto da condividere su tantissimi temi, anche economici, sia un campo nel quale si può trovare una convergenza trasversale al di là degli schieramenti politici. Credo che sia una cosa molto bella la presenza qui del senatore Salvini, come la presenza di altri rappresentanti di forze politiche dei vari schieramenti".

ISRAELE:EYDAR,CON NUOVO CONSOLATO A FIRENZE SIAMO PIÙ VICINI

(ANSA) - "L'apertura di un nuovo consolato onorario a Firenze, sotto la guida energica e saggia del nostro amico Marco Carrai, è un altro passo per avvicinare quel che di buono Israele ha da offrire a questa regione d'Italia". Lo ha affermato Dror Eydar, ambasciatore di Israele in Italia, al convegno 'Italia - Israele: un legame nella storia', organizzato a Firenze per l'inaugurazione del consolato. Al convegno era presente anche Matteo Salvini: tra il leader della Lega e l'ambasciatore c'è stata una calorosa stretta di mano.

dario nardella matteo salvini dror eydar marco carrai

Nel suo intervento Eydar ha citato più volte l'opera di Dante Alighieri. "Affinché il consolato onorario abbia successo - ha osservato - Marco deve concentrarsi solo sulla terza parte della Divina Commedia, il Paradiso, veicolando i grandi successi dello stato di Israele, e facendo da ponte fra le migliaia di aziende israeliane avanzate e di successo, e le esigenze di questa regione". Al convegno, con Carrai ed Eydar, hanno anche partecipato il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente del Jewish Economic Forum Jonathan Pacifici, la responsabile europea del Jerusalem Center for Public Affairs Fiamma Nirenstein. Presenti all'iniziativa anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e il senatore di Italia Viva Francesco Bonifazi.

dario nardella matteo salvini dror eydar marco carrai

SALVINI, PATTO ANTIRAZZISTA NARDELLA? PRIMA VOGLIO LEGGERLO

(ANSA) - "Non so cosa sia, prima lo voglio leggere". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe sottoscritto il patto antirazzista annunciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Salvini ha parlato a margine dell'inaugurazione del consolato onorario di Israele a Firenze. Nardella in un'intervista a La Repubblica ha annunciato di essere pronto a convocare un tavolo a Palazzo Vecchio con le altre istituzioni fiorentine, i cittadini e le associazioni per contrastare "il filo culturale di odio, razzismo e antisemitismo che attraversa il continente e anche il nostro Paese come mai prima degli anni del nazifascismo".

dror eydar marco carrai annalisa chirico

SEGRE:NARDELLA,SALVINI A CONVEGNO?SPERO INDICHI RIPENSAMENTO

(ANSA) - "Io faccio il sindaco di Firenze e partecipo a iniziative istituzionali, tra l'altro inizialmente non sapevo ci dovesse essere Salvini, è un libero cittadino, un parlamentare, può fare quello che ritiene. Mi auguro che la sua presenza qui possa anche significare in qualche modo un gesto di ripensamento rispetto all'attenzione che i suoi parlamentari hanno riservato a Liliana Segre nelle aule parlamentari". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine del convegno a Firenze 'Italia - Israele: un legame nella storia', a cui ha preso parte anche il leader della Lega Matteo Salvini.

il panel marco carrai annalisa chirico dror eydar dario nardella matteo salvini dror eydar marco carrai platea matteo salvini dror eydar marco carrai matteo salvini fiamma nirenstein