2 dic 2024 12:21

IL TETRIS DI GIORGIA MELONI: RIEMPIE UNA CASELLA E NE DEVE SISTEMARE UN’ALTRA – LA PREMIER HA SCELTO IL FEDELE TOMMASO FOTI COME MINISTRO AGLI AFFARI EUROPEI, CHE OGGI GIURERÀ NELLE MANI DI SERGIO MATTARELLA, LASCIANDO LA POLTRONA DI CAPOGRUPPO ALLA CAMERA IN BALIA DEGLI APPETITI DELLE CORRENTINE INTERNE A FRATELLI D’ITALIA – I TRE NOMI IN CORSA: IL “RAGIONIER” FILINI, FIDATISSIMO DI GIOVANBATTISTA FAZZOLARI. LA POPPUTISSIMA PREGIUDICATA AUGUSTA MONTARULI (CONDANNATA PER PECULATO). LA TERZA OPZIONE, PORTA A YLENJA LUCASELLI, NOTA PER CONFONDERE I GULAG CON IL GULASH